Baloncesto Adam Hanga se desvincula del Baskonia y ficha por el Barça Adam Hanga posa para una entrevista. / Rafa Gutiérrez Ambos clubes han alcanzado un acuerdo para el traspaso del alero húngaro al conjunto catalán NURIA NUÑO Martes, 22 agosto 2017, 19:27

El ‘culebrón’ veraniego que han protagonizado Adam Hanga, Baskonia y Fútbol Club Barcelona ha llegado este martes a su último capítulo. La entidad vitoriana ha anunciado que ambos clubes han alcanzado un acuerdo para el traspaso del alero húngaro al conjunto catalán, que entrena Sito Alonso, extécnico baskonista.

Después de que el club vitoriano igualara la oferta por el jugador magiar para retener al alero gracias al derecho de tanteo, ambas partes han llegado a un acuerdo económico para que Hanga forme parte de la disciplina blaugrana. La oferta culé a Hanga era de 2,5 millones anuales por tres años. La cifra final del pacto ente clubes no ha trascendido.

Hanga llegó a Vitoria en el año 2013, procedente de Manresa. Desde entonces, el baskonista ha jugado tres temporadas completas en la disciplina azulgrana, además de los últimos cuatro partidos de la 2014-15, tras su cesión al Avellino.

La pasada temporada promedió 11,9 puntos, 4 rebotes, 2,4 asistencias y 13,7 de valoración en la Liga Endesa, mientras que en Euroliga su balance fue de 10,5 puntos, 3,3 asistencias y 3,3 rebotes.

A través de un comunicado, Saski Baskonia ha agradecido públicamente a Hanga el trabajo que ha desempeñado durante estos años y le ha deseado «la mejor de las suertes» en su nueva aventura.

El FC Barcelona, por su parte, ha destacado que Hanga, de 28 años y 2,01 metros, llega a la entidad catalana «en su mejor momento como profesional», después de haber sido designado en el mejor quinteto de la Liga Endesa 2016/17, así como mejor defensor de la Euroliga 2016/17.

«La primera opción»

El nuevo jugador blaugrana, por su parte, ha comentado que confía en que el Barça cuente con una plantilla «muy completa» y en hacer una mejor temporada que la que completó el equipo catalán el pasado curso, quedándose fuera de la lucha por el título en todas las competiciones.

«Vamos a tener una plantilla muy completa. Espero que tengamos mejor año que el que tuvo el Barça el año pasado. Conozco mucho el sistema de Sito, tengo ventaja porque no tendré que aprender muchos sistemas. Hemos hablado un rato, para saludarnos, porque mañana -por este miércoles- tengo que volver a Hungría», ha comentado el alero.

Hanga reconoció que ha costado mucho llegar a un acuerdo entre clubes, pero que está «muy contento» de poder fichar por un equipo como el Barcelona. «Tengo muchas ganas de empezar pero primero tengo que jugar con mi selección, hace 20 años que no llegamos al Europeo y tengo muchas ganas, y espero volver en buenas condiciones -ha señalado-. Busqué opciones en Europa, la primera opción que he tenido fue el Barcelona y no lo pensé mucho, firmé inmediatamente», ha reiterado.