Al asalto de la zona noble Granger coge un rebote ante Bjelica en el partido contra el Estrella Roja. / Igor Aizpuru El Baskonia busca ante un dubitativo Barcelona un triunfo que le permita alcanzar a los blaugranas en la Liga y colarse entre los cuatro primeros IÑIGO MIÑÓN Domingo, 4 febrero 2018, 13:56

«Están por encima nuestro en la Liga», recuerda Pedro Martínez de cara a la visita del Barcelona (Buesa Arena, 18.30 horas). El entrenador baskonista incide en el aspecto clasificatorio para que nadie se deje seducir por los malos números globales del equipo blaugrana. Las cifras de Sito Alonso empeoran las de la nefasta temporada pasada a estas alturas: entre la Euroliga y la ACB, el Barcelona de Bartzokas sumaba 21 victorias y 18 derrotas y ahora el contador refleja 19 victorias y 20 derrotas. Las trece que acumula en la competición continental, además, llevan al terreno de la utopía el objetivo del Top 8.

Pero «va a ser un partido tremendamente complicado», insiste el técnico azulgrana, consciente de que el conjunto vitoriano solo suma dos triunfos globales más que el rival herido. El Barcelona está por delante en Liga -una victoria más- y se impuso en el particular duelo doméstico, aunque eran otros tiempos, en la jornada inaugural del campeonato, con Prigioni en el banquillo vitoriano. La de hoy es una buena oportunidad para los alaveses de nivelar esa balanza y asaltar la zona noble de la tabla. El Baskonia avanza más en Euroliga y se llevó el enfrentamiento continental, aunque «lo tuvimos que ganar dos veces», evoca el entrenador de la escuadra alavesa, que dilapidó una ventaja de 25 puntos y sufrió para corregir en los últimos compases la remontada imposible de los de Sito Alonso.

«Mi sensación es que ahora ellos están un poco mejor, con los roles más claros, jugando mejor que hace una semanas», subraya Pedro Martínez. Al margen del momento de cada equipo, las plantillas presentan matices diferenciales respecto a aquella última cita. El Baskonia ha perdido a Kevin Jones, pero ha recuperado a Malmanis, Garino y Diop, que entonces estaban lesionados. El Barcelona tiene la baja de Kevin Seraphin, pero ha incorporado recientemente a Edwin Jackson, máximo anotador de la pasada Liga ACB en las filas del Estudiantes (21,4 puntos), octavo fichaje de una reconstrucción que parece no tener fin.

5 puntos de ‘average’

El tercer capítulo entre ambos equipos será el prólogo de la Copa, en apenas dos semanas, donde ambos pelearán por un puesto en las semifinales. Ensayo general, aunque Sito Alonso se desmarca de cualquier comparación, puesto que los partidos del torneo del ‘k.o.’ «son especiales». En este sentido, el técnico blaugrana confía en que su equipo tenga «la ambición suficiente para saber que es un encuentro importante de la Liga Endesa», donde, además de la exigua ventaja clasificatoria, defiende el ‘average’ de cinco puntos conseguido en la primera vuelta. «Tendrá sus dificultades pero vamos con la ambición de hacer un buen partido», insiste el entrenador maño, que ve en el choque de esta tarde en el Buesa «un test psicológico para nosotros».

«No tenemos que dejarnos llevar por toda esa dinámica un poco negativa de nuestro entorno y debemos pensar que tenemos un nivel competitivo alto, aunque es cierto que no tenemos fortuna o no tenemos la capacidad de resolver los partidos en los momentos finales, como nos ha pasado en los últimos encuentros. Esa negatividad de no conseguirlo varias veces nos está pesando un poco, pero tenemos que ser positivos y pensar que quedan muchas cosas por jugar y que tenemos que intentar ganarlas como siempre», reflexiona Sito Alonso, que, desde la lejanía, está viendo un Baskonia «muy alegre en ataque».