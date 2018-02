Copa del Rey de Baloncesto Baskonia - Barcelona: una historia de rivales habituales Navarro y Vidal disputan un balón durante la temporada 2006. / E. C. El de esta noche es el décimo enfrentamiento copero entre vitorianos y catalanes. Repasamos los nueve anteriores SERGIO EGUÍA Viernes, 16 febrero 2018, 00:36

No pueden decir que no se conozcan. Con la de esta noche, Baskonia y Barcelona se habrán enfrentado en 125 ocasiones. Sin contar las de Euroliga. Casi nada. Los catalanes han ganado en 79. Pero eso es solo estadística. Cuando se lance el balón al aire, a las 21.30 horas, todo estará por escribirse. Además, cuando se cuecen las habas, las cosas se equilibran. En 'playoff', el balance es de 21 a 20 favorable a los vitorianos. La semana pasada, los blaugrana salieron apalizados del Buesa. Al punto que Sito Alonso perdió su puesto al frente del equipo. Hoy, será Pesic el que ordene los ataques -y sobre todo las defensas- del Barça. Veremos.

En Copa, la historia nos dicta que de las nueve veces que se han medido, el Barcelona ha salido victorioso en seis de ellas. Lo más normal es que se cruzaran en 'semis'. De hecho, solo en dos ediciones lo han hecho en cuartos, como ahora. Los dos primeros de esa serie de nueve: en Zaragoza '91 y A Coruña '93. En tierras mañas fueron los culé quienes se llevaron el gato al agua; fueron campeones a la postre. En Galicia la 'calidade' baskonista se impuso.

Por cierto, el Baskonia ha entrado este año en la Copa como sexto clasificado ACB. Es la única posición desde la que no se ha ganado nunca el torneo. Repasamos los encuentros disputados.

Zaragoza’91 | FC Barcelona 98- 79 Taugrés

El Barcelona explotó todos los defectos del Taugrés

Rodolfo Aguado fue el enviado especial de EL CORREO a aquella Copa del Rey. No es un buen recuerdo para el baskonismo. Los culé, que ganaron aquella Copa, barrieron del campo a los de Herb Brown. Por la vía rápida. Los recursos, el banquillo y la experiencia blaugrana destrozó la defensa y ahogó el ataque baskonista.

A Coruña’93 | Taugrés 78 - FC Barcelona BC 74

El Baskonia vuelve a ilusionar

Dos años después, el Baskonia se tomó la revancha y superó al Barcelona en una trepidante eliminatoria. Alfonso Azkorreta era nuestro enviado especial en aquella ocasión. El Baskonia sumaba una mala racha en Liga ACB, no parecía el mejor de los momentos, pero los de Iñaki Iriarte demostraron más sangre fría. «Gray se desfondó persiguiendo a Epi, Copa se pegó con quien pasara a dos metros a la redonda, Sibilio marcó un triple decisivo, Arlauckas machacó a un adversario que no se lo creía y Laso, genial, apuntilló con una intencionada a su favor que desmoronó cualquier esperanza de su adversario», se puede leer en el periódico de aquel día. Baskonia en estado puro.

Sevilla’94 | FC Barcelona BC 86 -75 Taugrés

Demasiado esfuerzo para el Taugrés

Era la final. Y tocó cruz. Las dificultades sobrepasaron a un Baskonia, «en un partido de dureza extrema», recuerda Alfonso Azkorreta, gracias a su potencial humano. Es el banquillo, amigo. Siempre la economía. El segundo puesto no empañó la participación de un Taugrés que con el subcampeonato casi aseguraba la participación en competición europea. Paradojas de la vida. El conjunto de Aíto García Reneses, una de las grandes mentes del baloncesto, la gran enciclopedia en la que todos los entrenadores se miran, terminó marcando la diferencia acumulando kilos en la zona.

Vitoria’02 | TAU Cerámica 85 -83 FC Barcelona

La Copa se rinde al TAU

Ivanovic empezaba su cosecha. La tercera para el Baskonia, la primera del montenegrino. El Baskonia hacía añicos la tradición, acababa con dieciocho años de veto para el anfitrión y se imponía al Barcelona en una final para el recuerdo. Se ganó de dos. Con las entrañas. Con el Buesa volcado. «Sólo con ganar el torneo bastaría para inflar de satisfacción al club y sus aficionados. Pero si el triunfo se logra en una final grandiosa, como la que ayer regalaron Baskonia y Barcelona, deja un sabor inigualable», escribía Ángel Resa en la crónica de un partido que acabó «con Bennett –otra vez monumental– resolviendo el título con una canasta a tablero quince segundos antes de la bocina tras un bloqueo de Scola». ¿A que aún te acuerdas?

Valencia’03 | TAU Cerámica 78 - 84 Barcelona

Soberbio subcampeón

La historia se repitió al curso siguiente. La misma final que en Vitoria es la que ofreció Valencia en 2003. Ángel Resa fue nuestro enviado especial. En este caso, no se pudo celebrar el título. El equipo compitió bien, pero «echó en falta un anti-Dueñas para rematar otra nueva edición de perfecta defensa y espíritu irreductible». El Sansón de Fuenlabrada desniveló la balanza. Fue a Scola al que le tocó bailar con Dueñas. El argentino, obligado a desenvolverse contranatura en el puesto de ‘cinco’, derrochó empeño, pero no bastó. Una pena porque la excelente contención de Palladino a Bodiroga, que secó al genio yugoslavo en diez puntos, dieron aliento a otro posible desenlace. Al final, Pesic se llevó el trofeo. Sí, el mismo Pesic que esta tarde vuelve a dirigir al Barça. Era su primera Copa.

Madrid’09 | Regal FC Barcelona 77 – 90 TAU Cerámica

El Baskonia reclama la sexta

Y tanto que la reclamaba. Como que se la llevó. Con 100 puntos en la final. Primero, en 'semis', hubo que superar al Barcelona. «Lo destruyó», en palabras de David González, el enviado especial de EL CORREO a Madrid. «Paso al Baskonia. La final anticipada, el choque que había generado ríos de tinta por la bonhomía de los duelistas, arrojó otro monólogo. Vitoriano, por supuesto. La demostración alcanzó tal envergadura que el Barcelona –el conjunto que en vez de plantilla emplea una factoría entera– plegó velas preso del desengaño». Así arrancaba la crónica de un partido en el que los alaveses fueron «superiores en todo».

Madrid’11 | Regal FC Barcelona 92 – 73 Caja Laboral

Muy inferior

El titular no deja lugar a demasiadas dudas. Carlos Pérez de Arrilucea resumía desde Madrid aquella semifinal: «El conjunto vitoriano arrancó mal, se creció en el segundo cuarto y luego fue llamado al orden por un rival intratable». Los de Pascual desnudaron aquel Laboral Kutxa en el que Huertas llevaba la batuta. Los que no fallaron fueron los incombustibles de la grada. «En un momento de amargura y de impotencia de los jugadores azulgranas, la afición del Baskonia volvió a estar a la altura de una reputación bien ganada en un torneo como la Copa del Rey. En la semifinal, el número bien podría sobrepasar el de 3.000 fieles. Tras el severo correctivo infligido por el Barcelona, la gran mayoria de los seguidores vitorianos se quedaron durante casi media hora coreando a su equipo y también a Dusko Ivanovic. Y no pararon hasta que los jugadores azulgranas salieron del vestuario y retornaron al parqué para agradecer el apoyo de una hinchada que de nuevo les dio animos en la hora de la derrota». Eso es el Baskonia.

Barcelona’12 | FC Barcelona Regal 66 – 58 Caja Laboral

Cuando la mano tiembla

Daba la sensación de que se le iba a mojar la oreja al Barça en su casa, pero el Baskonia se perdió en el camino hacia la final de la Copa del Rey tras un último cuarto en el que le abandonó el acierto. Así lo explicaba Pérez de Arrilucea: «Del esperanzador 48-52 con el que entró el Baskonia en el último acto a una sentencia condenatoria plasmada en un 18-5 de parcial. Vuelos por encima del aro para después aterrizar con la contundencia de Ndong, un 2+1 de un Mickeal rabioso y la guillotina de terciopelo de un Lorbek enorme, capaz ayer de ganar el pulso a Teletovic y de hacer olvidar la aciaga tarde de Juan Carlos Navarro, autor de un insólito 0 de 9 en tiros de campo. El vértigo de ver su caudal de puntos cortado de cuajo llevó al desorden al Baskonia».

Vitoria’13 | Caja Laboral 69- FC Barcelona Regal 80

El Baskonia se consume

Íñigo Miñón fue el encargado de cubrir la Copa de 2013 en el Buesa. La semifinal contra el Barça, otra semifinal con el Barça, es de esos partidos que no se mencionan mucho. La sensación de bajar los brazos no gustó a la afición. Un apagón fatal en el último cuarto condenó al Caja Laboral ante un Barcelona más constante. «Cinco minutos sin anotar son demasiados para aspirar a derrotar a un rival de la entidad del ‘culé’, que aceptó gustoso la alfombra roja tendida por los de Tabak para romper el encuentro sin posibilidad de arreglo», escribía Miñón. «Nada que objetar. El Caja Laboral había abusado del toque de corneta para mantenerse enganchado al encuentro, pero no supo hacer daño a un Barcelona fallón durante muchos minutos que terminó encontrando el aro en el momento preciso, justo cuando su adversario empezó a consumirse».