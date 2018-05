LIGA ACB El Baskonia sigue a la espera de rival después del agónico triunfo del Barcelona en Andorra Hanga, durante el partido entre el Andorra y el Barça de este miércoles. / Fernando Galindo La escuadra del Principado pierde la opción de sentenciar a los blaugranas y se condena al desempate de mañana el Palau CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Miércoles, 30 mayo 2018, 23:23

Magullado y aún pálido tras otro susto, pero todavía vivo. El Barcelona aún no ha dicho la última palabra en los 'play off' de cuartos, donde empezó con el peor pie posible al caer en su cancha ante el MoraBanc Andorra. En el formato frenético de la primera ronda, los blaugrana debían rectificar de inmediato para no condenarse a una eliminación poco decorosa y lograron igualar la serie después de un triunfo agónico en la 'Bombonera' andorrana.

La escuadra de Peñarroya afrontaba una ocasión histórica para firmar un hito con su pase a semifinales, pero terminó por estrellarse contra un rival rehecho del primer golpe y dispuesto a una batalla que resultó enconada y frenética. Al final, perdió el Andorra su primer 'match ball' en territorio propio y ahora deberá viajar de vuelta a la ciudad condal para disputar el duelo de desempate mañana en el Palau blaugrana. La ventaja de campo vuelve a situarse al lado del equipo catalán. El gigante se siente fuerte de nuevo tras el descuido inicial, aunque también asume que tendrá que esforzarse al máximo para tumbar a un MoraBanc Andorra pleno de fe y enérgico.

81 MoraBanc Andorra Albicy (22), Blazic (9), Shuma (-), Walker (2) y Iverson (8) -quinteto inicial- Fernández (2), Jankovic (5), Stevic (6), Diagne (10), Jelinek (9) y Sané (8). 85 Barcelona Lassa Heurtel (13), Kopponen (15), Hanga (11), Claver (-) y Tomic (19) -quinteto inicial- Reynolds (2), Ribas (13), Sanders (-) y Moerman (12). Parciales 22-17, 20-25 (42-42 al descanso), 21-22 y 18-21. Incidencias 4.474 espectadores.

El segundo encuentro de la serie dejó una estela de tensión y nervios después de constantes alternativas en el marcador. El MoraBanc, sólido en la primera parte y capaz de marcar distancias máximas de hasta once puntos, vio cómo el Barcelona se resistía a la eliminación hasta recuperar terreno e incluso amargar con romper el partido durante el tercer cuarto al alcanzar una renta de 50-62 en el minuto 27. Fue un momento crítico salvado por los hombres de Peñarroya, amparados por la actividad de Andrew Albicy (22 puntos). El anfitrión recortó hasta situarse con un 63-64 en el arranque del último cuarto. El duelo entraba en una recta final taquicárdica, con dos oponentes sumidos en una escalada de tensión imparable, sin que nadie lograra abrir una brecha en el marcador. La figura de Ante Tomic (19 puntos, 6 rebotes y 31 de valoración) ejerció de salvavidas en el Barcelona. El pívot croata fue el factor desequilibrante en los momentos decisivos. Su aportación desde la línea de tiros libres comenzó a romper el 74-74 que imperaba a casi cuatro minutos del cierre. Encontró un aliado en Koponen para sacar la cabeza y situarse con un 74-79 a minuto y medio de la conclusión. Para entonces, el MoraBanc Andorra se estrellaba contra su desacierto triple. Su insistencia desde la larga distancia fue terca y estéril, con un botín nulo. No sin alguna complicación de última hora, el Barcelona liquidó el duelo para devolver la serie al Palau.