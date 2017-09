Baloncesto «En el Baskonia habría ganado un 30% más que en el Barcelona», calcula Hanga Adam Hanga. / EFE El alero magiar revela que aportó dinero de su bolsillo para pagar por la rescisión de su contrato después de que el club vitoriano igualara la oferta llegada desde el Palau E. C. Viernes, 1 septiembre 2017, 02:00

Adam Hanga afirmó ayer en una entrevista al portal 'Eurohoops' que su marcha al Barcelona no respondió a cuestiones económicas. «Si me hubiera interesado el dinero, me hubiera quedado en el Baskonia, donde habría ganado un 30% más».

El alero magiar reveló que aportó dinero de su bolsillo para pagar por la rescisión de su contrato después de que el club vitoriano igualara la oferta llegada desde el Palau. «Ganaré mucho menos en el Barcelona de lo que podría haber ganado en el Baskonia», insistió.

Además, el jugador de Budapest subrayó que el equipo vitoriano «quería venderme y por eso duró tanto todo» y reconoció que no firmó la oferta de renovación baskonista «porque pensaba que iba a ir a los Spurs».