EUROLIGA El Baskonia quiere asaltar la zona noble en su visita a Estambul El Baskonia busca un nuevo triunfo tras el conseguido sobre el Unicaja. / Rafa Gutiérrez El conjunto vitoriano busca un triunfo que le instale en los puestos de ‘play off’ ante un Efes de enorme potencial que no termina de arrancar IÑIGO MIÑÓN Viernes, 15 diciembre 2017, 00:32

Seguir creciendo, seguir caminando. Ese es el reto del Baskonia en Estambul (18.30 horas), donde el Anadolu Efes solo ha ganado uno de sus cinco partidos, el último, frente al Armani Milán (73-68). Es el principal hándicap del equipo de Velimir Perasovic, que empezó con cinco tropiezos consecutivos, no termina de arrancar y purga sus pecados en la zona baja de la tabla, con solo tres victorias y ocho derrotas. Pero la igualdad es uno de los puntos fuertes de esta Euroliga en la que el conjunto vitoriano quiere asaltar la zona de ‘play off’ con solo dos triunfos más. Pocos destacados por arriba o por abajo, nadie se fía de nadie, cualquiera puede ganar a cualquiera.

El Baskonia viaja con respeto, pero sin miedo. Y sin excusas, pese a las bajas. El último en caer ha sido Rinald Malmanis, con una fascitis plantar de recuperación incierta. El ala-pívot letón se suma a las ausencias de Jordan McRae, Garino y Diop, además de las molestias en el tobillo que están mermando el rendimiento de Jayson Granger. «Se puede competir con los jugadores que tenemos», zanja al respecto Pedro Martínez, consciente de que, en mayor o menor medida, todos los equipos sufren en este apartado en un calendario de ritmo vertiginoso.

Enésima reconstrucción

Enfrente, Velimir Perasovic podrá contar con el recuperado Derrick Brown, una de las piezas importantes del Efes, que solo ha podido disputar un partido en la presente Euroliga, el de la semana pasada en la pista del Estrella Roja. Uno de los cuatro jugadores que continúan de la anterior temporada, junto a Balbay, Demir y Dunston. Dos tercios de la plantilla son nuevos y el extécnico baskonista se enfrenta a la enésima reconstrucción de un equipo que vuelve a presentar una batería de piezas cotizadas que no acaba de encontrar la constancia bajo la batuta del croata.

El Efes se ha clasificado para los ‘play off’ de cuartos de la Euroliga en tres de las últimas cinco temporadas -una sí y una no desde el curso 2012-13-, pero no termina de dar el salto. Los fichajes, a priori, le permiten mantener un nivel físico alto y un talento ofensivo que encajan en el baloncesto intenso y de ritmo fuerte que quiere Velimir Perasovic, pero hasta la fecha no ha dado con la tecla.

Ahí están el exbaskonista Ricky Ledo, máximo anotador de la pasada Liga turca con 21 puntos por partido en las filas del Yesilgiresun, que dejó buenas sensaciones en Vitoria en los últimos ‘play off’ por el título; Errick McCollum, MVP de la Eurocup en 2016 con 18,1 puntos en el Galatasaray, con un año de paréntesis en China; Zoran Dragic, rescatado de una situación incómoda en Milán; y Krunoslav Simon, que equilibra una batería exterior «con mucha capacidad anotadora», destaca Pedro Martínez.

Físico, dinamismo y rebote

Por dentro ha llegado del Besiktas Vladimir Stimac, máximo anotador del equipo de Perasovic con 14,2 puntos y cuarto jugador más valorado de la Euroliga (19,7), superado solo por estrellas del nivel de Doncic, De Colo y Shved. El pívot croata complementa al polivalente Dunston, el rocoso Brown y Brock Motum, una pieza interior completa que utiliza el entrenador croata para abrir el campo. «Tienen juego de poste bajo y van muy bien al rebote ofensivo», subraya el entrenador azulgrana.

Físico y dinamismo para un Anadolu Efes que aparece en tercera posición en el capítulo de rebotes (35,9), casi cuatro rechaces por encima del Baskonia (32,4), con especial acierto en el ofensivo (13,1), faceta en la que el conjunto de Velimir Perasovic es el mejor de la competición europea. «Todo el mundo tiene que sumar dado que no tenemos un jugador dominante en el rebote, pero sí muchos que puedan ayudar», apunta al respecto Pedro Martínez.