Baskonia - Real Madrid, una serie final de récords Los jugadores baskonistas, bajo el foco de las cámaras de los fotógrados al término del encuentro en el Buesa. / Igor Aizpuru La asistencia de público, la anotación, la igualdad entre los contendientes o la audiencia televisiva arrojan unos registros históricos SERGIO CARRACEDO Lunes, 18 junio 2018, 17:05

El 'play off' entre el Baskonia y el Real Madrid está suscitando un gran interés y despertando la pasión por el baloncesto. No sólo en Vitoria donde este domingo se superó el récord de asistencia de público en un partido de 'play off'. Un total de 15.512 espectadores llenaron el Buesa Arena para presenciar el tercer choque de la final entre KIROLBET Baskonia y Real Madrid, destrozando el anterior récord en un partido de Playoff Liga Endesa (15.350 en el cuarto encuentro de la final de 2004 entre Adecco Estudiantes y FC Barcelona). Es, además, la segunda mejor cifra de asistencia de público a un partido de Liga Endesa (incluyendo todos los de la liga regular).

Tras la disputa de los tres primeros partidos —dos en el WiZink Center y uno en el Buesa—, este 'play off' final ha congregado ya a 37.787 espectadores en ambos pabellones, con un promedio de 12.595 por encuentro. De mantener estas cifras de público, se batiría la mejor media registrada en una eliminatoria por el título de la Liga Endesa, superando los 12.270 espectadores de la final de 1992 entre Joventut de Badalona y Real Madrid.

La final más anotadora desde 1990

Pero esta final está batiendo otras marcas históricas. Madridistas y baskonistas presentan en este 'play off' final una media de 89 puntos por partido, guarismo que supera todos los promedios anotadores de los finalistas de las 27 ediciones anteriores. Hay que remontarse a la final de la temporada 1989-90 entre FC Barcelona y Ram Joventut para encontrar una media de puntos superior: 95,5

El Playoff Final más igualado desde 2010

Además, los tres primeros encuentros de este 'play off' se han decidido por siete o menos puntos (4, 7 y 5 respectivamente), con una diferencia media a favor del equipo ganador de 5,3 tantos. No se veía una final decidida por márgenes tan estrechos en sus primeros tres encuentros desde la de la temporada 2009-10; la última Liga Endesa ganada por el KIROLBET Baskonia (con un marcador de 0-3). Los partidos de aquel Playoff Final se decidieron a favor del conjunto baskonista por 5, 1 y 1 punto, respectivamente; a una media 2,3 por choque.

De las últimas veinte finales, tan solo en otra ocasión sus tres primeros duelos se resolvieron por una diferencia media inferior a los 5,3 puntos de la edición actual: precisamente la final por el título de 2005 entre Baskonia y Real Madrid. Aquellos tres primeros choques se decidieron por 2, 6 y 1 punto, respectivamente (3 tantos de promedio).

Un 36% más de audiencia televisiva que la última final

Los tres primeros partidos del Playoff Final han tenido una audiencia media en televisión de un 36% superior al inicio de la serie final de la pasada temporada, según datos publicados por Kantar Media. Concretamente, los tres duelos iniciales entre KIROLBET Baskonia y Real Madrid, emitidos simultáneamente #0 y Movistar Deportes 1 de Movistar+, han tenido una audiencia acumulada en directo de 498.300 espectadores.