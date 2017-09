Baloncesto «Baskonia va en serio» 03:17 Vildoza, Granger y Huertas, en el Media Day del Baskonia. / Igor Aizpuru El base brasileño Marcelinho Huerta ha destacado la importancia de empezar con buen pie una temporada ilusionante SERGIO CARRACEDO Jueves, 21 septiembre 2017, 19:33

El Baskonia ha celebrado este jueves su Media Day, organizado por la Euroliga y la ACB. Uno de los jugadores protagonistas de la jornada ha sido Marcelinho Huertas, que se encuentra de vuelta en la que fue su casa, en la que vivió una época plagada de éxitos. El baskonista ha lanzado un mensaje claro y sencillo a todo el mundo: «Baskonia va en serio».

El jugador brasileño ha querido avisar también de que el inicio de la competición es difícil, más cuando comienza en Barcelona, ante su exequipo. «Es un arranque en una pista complicada. Hay morbo de volver a jugar en una pista donde he jugado durante muchos años. Tengo ganas de volver y ojalá empezar con el pie derecho», ha deseado.

En su vuelta a Vitoria con más experiencia que en su primera etapa, Huertas ha destacado que tratará de «ejercer un papel de líder» dentro de la pista. «Creo que es algo natural que está en mi perfil de jugador y persona, e intentaré transmitir el máximo que pueda». El brasileño ha destacado intentar «aportar cosas no sólo dentro del campo sino fuera también».

Corta pretemporada

Las pretemporada azulgrana, dominada por las lesiones y las llegadas con retraso a la disciplina tras el Eurobasket, se va a reducir a poco más de una semana con toda la plantilla en Vitoria. Por ello, el base baskonista ha avisado de que «hay que tener la cabeza en su sitio y saber que llevamos poco tiempo juntos». Aún así, aseguran que trabajarán duro «el poco tiempo que queda para encontrar una mejor química». «Quizás cuando empiece la competición aún nos falte pero tendremos que hacer un esfuerzo todos para que tarde el mínimo tiempo posible. No podemos darnos el lujo de perder partidos que no toca».

Huertas asegura que el Baskonia tiene este año «un equipo muy completo en todas las posiciones». «El equipo se ha montado con diversas configuraciones que pueden estar juntas en el campo. El poderío de este equipo es la capacidad de tener muchas variables», ha valorado el jugador.

Respecto del entrenador azulgrana, con el que coincidió en viajes, concentraciones y partidos, no le ha sorprendido el salto de jugador a entrenador, ya que «cuando jugaba de base era muy cerebral, y era algo natural que se hiciera entrenador y, encima, en Baskonia». Este vínculo, para Huertas, «es algo bueno porque tenemos buena relación y, al tener un estilo de juego parecido al que tenía él, a mí me viene bien». «Ha depositado una confianza tremenda en mí y yo en él. Es alguien a quien siempre he respetado y admirado cuando era jugador, y estoy muy contento y espero que funcione el dúo», ha matizado en el 'Media Day' baskonista.