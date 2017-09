Baloncesto El Burgos quiere la cesión de Sedekerskis Tadas Sedekerskis lucha por la posición del balón con Eulis Báez, del Gran Canaria. / Rafa Gutiérrez El Baskonia pide al club castellanoleonés un compás de espera para decidir el destino final del joven alero lituano CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Viernes, 1 septiembre 2017, 02:00

La situación y el papel de Tadas Sedekerskis de cara a la próxima campaña son cuestiones aún no cerradas en el Baskonia. En realidad, ni siquiera está claro qué camiseta defenderá el lituano en un curso en el que se supone que debe avanzar varios pasos en su progresión. Mientras la joven promesa azulgrana se ejercita como uno más en la pretemporada a las órdenes de Pablo Prigioni, la entidad vitoriana mantiene varias opciones para cerrar su plantilla y sigue recibiendo propuestas de otros clubes ACB para acoger a Sedekerskis.

Y el caso es que a ninguna de ellas ha dado el Baskonia una respuesta negativa. Hace pocas semanas, las oficinas del Buesa recibieron la llamada del Gipuzkoa Basket, deseoso de incluir en sus filas al lituano. Entonces, se le pidió al club donostiarra que esperara. En fechas más recientes, ha sido el San Pablo Burgos el que ha establecido conversaciones con el gigante baskonista para lograr la cesión del báltico. En estos momentos, todo indica que, de hacer las maletas, Sedekerskis estaría más cerca de recalar en el club castellanoleonés. Sin embargo, hay un margen de incertidumbre que, en estas situaciones, siempre recomienda la prudencia a la hora de dar por cerrados ciertos movimientos. El Baskonia también pide tiempo al San Pablo a la espera de tener un panorama claro respecto a la manera de combinar las necesidades personales del jugador y las del equipo.

Fuentes del club burgalés reconocían ayer a este periódico su interés por buscar un acuerdo con el Baskonia para la cesión de Tadas Sedekerskis. Sin embargo, también insistían en que no hay aún una decisión tomada al respecto. El San Pablo busca un jugador en la posición de alero para cerrar su plantilla y no tiene necesidad alguna de un cupo de formación ya que se trata de una parcela que tiene cubierta con la presencia de Álex Barrera, Javier Vega, Sebas Saiz, Edu Martínez y Álex López. La opción del canterano azulgrana gusta por una cuestión primordialmente deportiva y con vistas a dotar de presencia física y explosividad al perímetro del equipo que entrena Diego Epifanio.

Minutos y competencia

La perspectiva de militar en un club modesto que peleará por la permanencia abriría a Sedekerskis la opción de contar con una cuota importante de minutos, algo de lo que adoleció la pasada campaña en el Baskonia. Entonces, el alero lituano entró de forma poco relevante en los planes de Sito Alonso, un ostracismo que fue objeto de discrepancias entre el técnico y el club vitoriano. En el futuro cercano tampoco está claro que Sedekerskis, a sus 19 años, pueda hallar un espacio de crecimiento dentro de la plantilla baskonista, de nuevo construida para competir por todo y sobre parámetros de competencia máxima. Por otro lado, una hipotética cesión del báltico obligaría a la entidad de Zurbano a buscar otro jugador con rango de cupo de formación, ya fuera de mero relleno o con cierta calidad. Sería una necesidad más a cubrir aparte de la incorporación de un ala-pívot.