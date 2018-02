Baskonia En busca de propulsión hacia el Top 8 Timma trata de superar a Rivers en el partido disputado en el Buesa. / Jesús Andrade El Baskonia persigue en Atenas una difícil «victoria diferencial» para no depender exclusivamente de los duelos del Buesa Arena IÑIGO MIÑÓN Jueves, 8 febrero 2018, 01:04

El Baskonia busca «una victoria diferencial» en el OAKA (20.15 horas). Esa que le permita apuntalar sus opciones de clasificación sin depender exclusivamente de los partidos del Buesa Arena. Aunque «lo que no hemos de hacer son quinielas», subraya Pedro Martínez. El entrenador azulgrana no mira más allá del duelo de esta tarde. «No podemos pensar que en éste y el de Moscú, como van arriba, no hay nada que hacer. Ni luego que hay que ganar al Brose porque va detrás, porque tenemos el ejemplo del Milán. Hay que intentar ganar el próximo día sea donde sea, ya que se puede hacer, y no dar por supuesto nada por el hecho de jugar en casa contra un rival inferior», reflexiona el técnico.

Con respeto, pero sin ningún miedo, por tanto, por mucho que el conjunto griego sea «de los ‘top’» de la Euroliga. «Si les hemos ganado una vez, debemos tener la ilusión de hacerlo por segunda vez». Se refiere al partido de la primera vuelta en el Buesa Arena, el primero que dirigió al Baskonia en la competición, que acabó con una apretada victoria alavesa (85-84), la primera de este curso en el torneo continental. Entonces, Pedro Martínez dispuso de los mismos doce jugadores que tiene hoy en Atenas. Todos disponibles, en principio, aunque «no todos al cien por cien», como apuntó el entrenador antes de partir hacia tierras griegas. Los rigores de un calendario saturado de partidos y viajes.

Poderío físico y defensa

Sí tiene novedades la escuadra de Xavi Pascual, aunque su último fichaje, el pívot Adreian Payne, procedente de la NBA (Magic), llegó ayer a Atenas y su concurso se antoja prematuro. «Necesitábamos un refuerzo en el ‘cinco’», afirma Xavi Pascual, que, en principio, emplaza a partidos futuros el debut del norteamericano. Pese a ese déficit que anunciaba el técnico verde, Pedro Martínez destacó el poderío muscular del Panathinaikos, un equipo «muy atlético, que defiende muy físico, sobre todo en su casa», donde solo ha ganado el CSKA -diez victorias en once encuentros-.

No en vano, es la tercera mejor defensa de la Euroliga (76,9), superada únicamente por el Fenerbahce (74) y el Olympiacos (74). El sello de Xavi Pascual, que, por contra, destaca la capacidad ofensiva de su oponente. «Están jugando muy bien ahora, corriendo mucho y con buenos anotadores como Shengelia. Será difícil, pero estamos preparados para hacer un buen encuentro y ganar», explica el catalán, consciente de que, pese a tener bien encarrilado el pase para el Top 8, no se pueden descuidar. La escuadra griega tiene 13 victorias, tres más que los alaveses, pero un hipotético triunfo baskonista acercaría el noveno puesto a solo dos y el ‘average’ particular sería favorable a los de Pedro Martínez.