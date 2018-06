Baloncesto La última cena de temporada del Baskonia Foto de la última cena de temporada de la familia baskonista. / Baskonia Los integrantes del club azulgrana ponen el broche final a la exigente campaña 2017-2018 con una velada en familia antes de iniciar sus vacaciones NURIA NUÑO Jueves, 21 junio 2018, 14:13

El martes se bajó el telón a la temporada 2017-18 para el Baskonia con el subcampeonato de la Liga Endesa. Una campaña extenuante con nada menos que la disputa de 79 encuentros oficiales, miles de kilómetros a las espaldas fruto de innumerables desplazamientos; con sus consiguientes horas de espera en hoteles y aeropuertos y miles de minutos de convivencia.

Eso sí, la plantilla, el cuerpo técnico y los trabajadores del club azulgrana no han querido iniciar sus más que merecidas vacaciones sin compartir todos juntos una velada más, como han dejado constancia en las redes sociales. De hecho, el Baskonia ha compartido una foto de familia tomada durante la última «cena de equipo» de la temporada.

Muchos jugadores azulgranas han aprovechado también el final de la campaña para hacer balance y compartir sus impresiones con quienes les siguen en sus redes sociales. Es el caso, por ejemplo, de Luca Vildoza, que ha dado las gracias «por hacerme sentir como en casa» o Vincent Poirier; que define a sus compañeros y al club como algo «más que un equipo. Hablamos de una familia», sostiene el jugador galo.

En esta misma línea, se ha pronunciado Jayson Granger que, en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, repasa «una temporada muy complicada en lo personal», con «muchos problemas físicos que no me han permitido poder rendir al nivel que me hubiese gustado; pero a su vez, un año en el que no sólo he compartido vestuario con compañeros de equipo, sino que se convirtieron en mis amigos y familia. Un año donde me ha tocado aprender cosas de este deporte que jamás había experimentado; días, semanas y meses en los que no he podido disfrutar haciendo lo que más me gusta; pero aún así he sentido el apoyo de todos mis compañeros y sobre todo de aquellos que nadie ve pero que, sin ellos, no sería lo mismo», escribe.