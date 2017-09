Baloncesto Los clubes españoles de la Euroliga ahondan en su conflicto con la ACB Beaubois entra a canasta en un partido de la pasada Euroliga contra el Barcelona. / Igor Aizpuru Se reunieron con el CSD para buscar la solución a un cisma que les lleva a sopesar la puesta en marcha de una Liga paralela IÑIGO MIÑÓN Miércoles, 6 septiembre 2017, 02:00

Si la semana pasada el presidente del Baskonia, Josean Querejeta, mantuvo una reunión en Barcelona con el Unicaja, el Real Madrid y el Barcelona, el lunes los cuatro clubes se citaron de nuevo, esta vez en Madrid, con el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, para tratar su disconformidad con la deriva que ha tomado la Liga ACB en los últimos meses. Especialmente, con los planes frustrados de una reducción en el número de equipos de la competición. Fueron los mismos que el pasado mayo decidieron levantarse de la mesa de reuniones en una asamblea de la ACB, promoviendo un amago de cisma bajo la amenaza de organizar una competición privada que aún planea sobre sus cabezas. La readmisión del Real Betis por mandato judicial y la dimisión de Francisco Roca como presidente de la patronal auguran un otoño de enfrentamiento en una competición profesional cada vez más partida.

«En la ACB hay una división que está llegando a una situación complicada», reconoció el secretario de Estado en 'El Larguero', de Onda Cero. No es nueva, «lleva ya muchos años», asume. Por eso convocó a los clubes de la Euroliga -esta vez se unió también el Valencia Basket- y lo hará también con el resto de entidades que conforma la competición, «porque hay que apelar a la responsabilidad de todos, ya que nos estamos jugando el futuro del baloncesto español». Un caso controvertido en una vía muerta.

«Refundar»

Enquistado, curiosamente, cuando parecía enfilado hacia una solución. Con un consenso «casi generalizado» y la mediación del Consejo Superior de Deportes (CSD), los clubes habían alcanzado un acuerdo: jugar una liga de 17 equipos como transición a una de 16 en los próximos años. «El acuerdo estaba muy cerca». Pero un auto del Juzgado de lo Mercantil devolvió al Betis al ruedo de 18 «y no nos queda más remedio que aceptar las decisiones judiciales».

Nueva vuelta de tuerca para un viejo problema. Y los clubes de la Euroliga no descartan crear una nueva competición nacional, con nuevas condiciones, si no se corrigen lo que ellos entienden como deficiencias de la actual. Ya pasó con la FIBA en Europa. «Espero que no pase, vamos a trabajar denodadamente para que eso no se produzca», subraya el secretario de Estado para el Deporte, dispuesto a buscar una solución que satisfaga a todas las partes.

«Ellos han dicho que quieren jugar la liga española, que este año lo harán con 18 equipos y que quieren seguir. Nosotros haremos todos los esfuerzos. Si hace falta refundar la ACB, lo haremos, pero las partes tenemos que buscar una solución», aseguró José Ramón Lete, consciente de que, para compaginar la competición nacional con la Euroliga, un torneo de 16 equipos «era lo óptimo y lo recomendado».

Jugadores exprimidos

Porque «ningún jugador puede jugar ochenta partidos durante la competición», precisa, acordándose de los actores principales de cualquier deporte. El pasado curso, por ejemplo, baloncestistas del Baskonia como Larkin y Hanga acabaron la temporada totalmente exprimidos, con más de 2.000 minutos cada uno en un exigente curso que llevó al equipo hasta los 75 partidos -solo Voigtmann los pudo jugar todos-. El capitán, incluso, disputó los 'play off' con un tobillo lesionado, como reconoció Sito Alonso tras la eliminación.

Este descontento de los equipos de Euroliga se suma a la polémica por las ventanas FIBA para los partidos de selecciones, criticada duramente por entrenadores como Messina, Jasikevicius u Obradovic, que han tachado de «desastre» el nuevo sistema de la Federación Internacional. De momento, los clubes de la máxima competición continental, como antes hiciera la NBA, ya han dejado claro que no cederán a sus jugadores durante la temporada oficial.