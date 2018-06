Huertas: «Debemos seguir jugando al límite» Marcelinho Huertas progresa con el balón frente a Edwin Jackson y ante la mirada de Svetislav Pesic. / SERGIO ROS El base del Baskonia cree que «si el arbitraje permite que sea una serie física, también debemos sacar provecho» CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Domingo, 10 junio 2018, 02:00

Marcelinho Huertas apuraba un café ayer a primera hora de la mañana en el hotel de concentración del Baskonia en la ciudad condal. Ni asomo de derrotismo ni secuelas tras la derrota en el tercer partido. Cualquier 'play off' tiende a ser un camino de espinas para el Baskonia y éste no iba a ser distinto. El cuarto asalto llega esta tarde en el Palau, con una nueva oportunidad para los vitorianos de facturar el equipaje a la final. «Estamos muy cualificados para hacer un gran partido en el Palau», asegura alguien que sabe lo difícil que es ganar en el santuario culé. Ya lo hizo hace ocho años, en el último triunfo vitoriano en 'play off' en la cancha blaugrana.

-¿Qué lectura positiva puede sacar del tercer partido?

-Estuvimos ahí hasta el final. Es una de las cuestiones que nos da cierta tranquilidad. Aunque hiciéramos un partido muy por debajo de nuestra capacidad, entramos en el último minuto con la posibilidad de ganar. Eso demuestra que somos un equipo sólido. No nos salieron las cosas tan bien en ataque, pero atrás tampoco les dimos muchísimas opciones. También hay mérito en eso. El trabajo defensivo del equipo está siendo bastante sólido y debemos basarnos en él de cara al siguiente encuentro. A través de la defensa podemos anotar con más facilidad, imponer nuestro ritmo en transición y no hacer el juego tan estático que ellos quieren que hagamos.

-Ritmo de pase y anotación...

-Sí. Y eso parte de la defensa. Si cada vez tienes que sacar de fondo y haces falta y van al tiro libre... Es un equipo que te presiona a toda la pista y eso te ralentiza mucho en ataque. Pueden romperte mucho el ritmo. Hay que defender, rebotear bien y recuperar balones para poder jugar con más velocidad, en esa dinámica que nos gusta.

-¿Ganar el primer duelo de la serie por 25 puntos dio una imagen un tanto irreal sobre la diferencia entre ambos equipos?

-En una serie de 'play off' las cosas pueden cambiar mucho. Se hacen muchos ajustes y también hemos visto cómo algunos equipos que comenzaban ganando una eliminatoria por una diferencia muy grande veían después cómo se complicaba todo. Al final, es muy importante el tema mental, cómo te tomas tanto la victoria como la derrota y cómo te preparas para afrontar el siguiente partido. Son choques que se ganan con la cabeza, no solo con lo táctico o con el talento.

-¿Cómo se digiere ser protagonista de una jugaba clave que lleva a perder un partido en un 'play off'?

-Siempre es doloroso, pero no hay que darle más vueltas. Si sigues pensando en ello, termina por condicionarte para lo que venga por delante. Pensar también en lo bueno que haces para el equipo sirve para darte tranquilidad. No tienes que agobiarte. La vida del jugador es así. No puedes estar pendiente de lo que ha pasado. Debes conocer tus virtudes y jugar con ellas.

Pelea en la dirección

-El Barcelona ha aprendido a jugar con un único base y Hanga como 'uno' de urgencia. ¿Está siendo el húngaro un jugador que hace especial daño en esta serie?

-Está jugando más fuera de su posición natural y da otro tipo de cosas al Barcelona. Ejerciendo de base, suele ser más físico que su rival, como cuando se enfrenta a mí o a Luca (Vildoza). Quizás no tenga la lectura de Pau Ribas y al ejercer de base el Barcelona pierde a un buen jugador sin balón o algo de rebote de ataque. Sin embargo, gana en otras cosas porque Hanga puede presionar muy bien el balón, agobiar a nuestros bases. Es muy físico, siempre intentando robar el balón y haciendo que estés muy poco cómodo. Pero tampoco debemos estar preocupados por Hanga, sino por lo que nos toca a nosotros.

-¿Da cierta calma saber que aún hay un 2-1 a favor y que quedan dos opciones de sentenciar?

-Siempre hay que tener tranquilidad. No hay que volverse loco en una serie de 'play off' ni después de una victoria ni tras una derrota. Hay otro partido por delante y es el único que importa. No hay que pensar en volver a Vitoria. Tenemos una oportunidad de ganar. Estamos muy cualificados para hacer un gran partido en el Palau.

-¿Cómo controlar la ansiedad al tener tan cerca la meta?

-Después de tres partidos, la ansiedad influye menos. Hay que mantener la confianza, jugar sin miedos. Es un partido de baloncesto más. Los jugadores vivimos de estos momentos, soñamos con llegar a estas situaciones. Cada uno sabe qué tipo de preparación tiene que hacer para afrontar este tipo de partidos.

-¿A quién beneficia un nivel acto de contacto? En el tercer partido dio la impresión de que los colegiados permitieron mucho.

-La verdad es que pusieron el listón muy alto. Puede beneficiar a los dos, depende en qué posiciones. Lo que tenemos que hacer es seguir jugando al límite, muy duro, porque ellos no van a aflojar. Si el arbitraje permite que sea una serie física, nosotros también debemos sacar provecho de ello.