Baskonia Diop: «Tengo algo especial, mi energía» El seleccionador Sergio Scariolo charla con Diop en un receso de la preparación de España. / EFE El pívot del Baskonia aguarda a los últimos descartes de Scariolo con la esperanza de librarlos y alcanzar el Eurobasket AGENCIAS MADRID. Jueves, 3 agosto 2017, 02:00

El jugador del Baskonia y de la selección española Ilimane Diop cree que entrenar con baloncestistas de la talla y de «máximo nivel» como los hermanos Gasol es «algo tremendo» para su aprendizaje y deja claro que puede aportar su «energía» para echar una mano a un combinado donde la baja de Mirotic le abre alguna posibilidad de estar en el Eurobasket.

«Es algo tremendo porque son jugadores de máximo nivel con los que puedes aprender muchas cosas. Entrenar con ellos te enseña. Estoy muy contento de estar aquí. Desde la llamada, cuando estás en la lista de 16, tienes siempre la oportunidad de llegar a la de 12, así que no veo muchos cambios. Voy a seguir haciendo mis cosas, trabajar duro, disfrutar del momento y luego veremos lo que pasa», dijo Diop tras el entrenamiento de ayer.

El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, aún debe dar a conocer los 12 elegidos definitivos, descartando a cinco de los 17 que están entrenando en Madrid. «Aquí hay de todo, siempre hay que dar un plus de tu máximo para que sea aún más grande, pero creo que nos les falta nada», admitió Diop. «Yo tengo algo que pienso que es especial, que es mi energía, jugar con mucha energía y defender bien. En ese aspecto puedo ayudar bastante», añadió el jugador a nivel personal. El pívot del Baskonia, de 22 años, recalcó igualmente en su comparecencia que el seleccionador «es un tío muy claro». «Desde el primer día tenemos las cosas claras. No hay nada que inventar, solo entrenar como si fueras tú mismo y veremos; no hay ninguna presión», concluyó Ilimane Diop.

Pau Gasol, por su parte, comentó de cara al Eurobasket, en el que el equipo nacional buscará revalidad la medalla de oro, que «todos quieren acabar con nuestra hegemonía» en la última década. «Va a ser difícil, como cada campeonato. A medida que vas avanzando y teniendo más éxito el resto de equipos van cogiendo más fuerza».