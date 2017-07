Baskonia La Euroliga no parará por la FIBA El baskonista ‘Toko’ Shengelia pugna con Kyle Hines, del CSKA. / Rafa Gutiérrez Los clubes aprueban un calendario que desoyelas fechas internacionales para encuentros de selecciones, por lo que no cederán jugadores IÑIGO MIÑÓN Viernes, 7 julio 2017, 09:07

Ya es oficial: la Euroliga no parará en las ventanas que la FIBA ha abierto en el calendario para los compromisos internacionales de selecciones. Un capítulo más en el enquistado conflicto que mantienen ambos organismos. Y un problema para los equipos nacionales en su camino al Mundial de China en 2019. Si primero fue la NBA la que anunció que no iba a ceder a sus jugadores, ahora es la máxima competición europea, la que, como se esperaba, ha desestimado tal posibilidad. En el calendario aprobado ayer en asamblea, celebrada en Barcelona, no quedan fechas libres para los compromisos de la FIBA.

Baskonia no se ha pronunciado oficialmente sobre el préstamo de jugadores a las selecciones, pero su apoyo al calendario no deja lugar a la duda

Los conjuntos participantes, entre ellos el Baskonia, no se han pronunciado oficialmente sobre el préstamo de jugadores, pero su apoyo al calendario no deja lugar a la duda. Si bien no pueden vetarles si son convocados, no los cederán. En España, la Ley del Deporte obliga a los seleccionados a acudir, pero nunca se ha llegado a tal extremo en los casos de renuncias individuales como los que protagonizan cada verano baloncestistas de la NBA o ahora mismo, sin ir más lejos, otros de la ACB como los madridistas Felipe Reyes o Rudy Fernández.

Para la próxima temporada hay previstas dos ventanas de selecciones: del 20 al 28 de noviembre de 2017 y del 19 al 27 de febrero de 2018. El conflicto entre la FIBA y la Euroliga obligará a los jugadores que disputan esta competición a decidir personalmente, aunque acudir iría en contra del club que paga su contrato, por lo que parece improbable que los equipos más potentes del continente vayan a perder efectivos en esas fechas de competición. Que también colisionan frontalmente con el calendario de la NBA, que ya ha anunciado que tirará de las ligas de desarrollo o de jugadores en el extranjero para formar su selección.

Empieza el 12 de octubre

«Todos los clubes y las Ligas presentes en la asamblea aprobaron el calendario. Lo que hicimos fue confirmar el mismo acuerdo que tomamos hace dos años, cuando se discutieron las ventanas FIBA» -explica el presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu-. «Nosotros no podemos interrumpir el calendario, no hay otra posibilidad. Tenemos el mismo desde hace quince años y lo que no podemos hacer es cambiarlo porque alguien haya decidido cambiar unilateralmente el suyo. Hay jugadores que renuncian a la selección en verano, sin que coincida con ninguna competición, y no pasa nada», sostiene.

Los clubes acordaron que el inicio de la competición sea el 12 de octubre, con una fase regular que se alargará hasta el 6 de abril, con semanas de doble partido, como ocurrió la pasada temporada. A partir de ahí, los ocho primeros clasificados disputarán los ‘play off’ de cuartos de final, al mejor de cinco asaltos, entre el 17 de abril y el 1 de mayo; y la Final Four se celebrará en Belgrado del 18 al 20 de mayo.

Este año, la Euroliga tiene la particularidad de que cuenta con cinco equipos de la ACB -Baskonia, Real Madrid, Barcelona, Valencia y Unicaja-, después de que los malagueños ganaran la Eurocup y los valencianos la Liga. Una excepción aprobada en asamblea que no se repetirá, ya que la norma estipula que no compitan más de cuatro equipos del mismo país.