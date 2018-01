Baskonia Granger pelea contra una bursitis en el tendón de Aquiles Granger en un partido reciente. / Rafa Gutiérrez Es una dolencia que se suma a los problemas en el tobillo que ha atravesado el uruguayo esta temporada CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Martes, 30 enero 2018, 00:47

Jayson Granger fue una pieza clave en los dos últimos triunfos obtenidos por el Baskonia en las canchas del Unicaja y Estudiantes. El jugador uruguayo explotó en ambos encuentros su vena realizadora para recuperar la sonrisa en una primera temporada compleja en su estreno como azulgrana. Más allá de los altibajos en su juego, lo cierto es que Granger también debe lidiar con una serie de problemas físicos después de un período de descanso muy escaso en verano tras competir con Uruguay en el Torneo de las Américas. Su fortaleza muscular es patente, pero tampoco está exento de los golpes en el fuselaje que impone un calendario con contadas jornadas de descanso.

Hasta el momento, había trascendido la existencia de un esguince de tobillo, pero hay más. Según reveló la semana pasada el propio jugador en una entrevista concedida al diario ‘La Opinión de Málaga’, también pelea contra un bursitis en el tendón de Aquiles que condiciona su trabajo diario. «El problema es el tobillo, que me está fastidiando mucho. He sufrido cuatro esguinces seguidos en los dos últimos meses. Y ahora tengo una bursitis en el Aquiles que me está fastidiando bastante. Pero esto es así. Es algo que necesita parar y reposar para curarse, y no está la temporada ahora precisamente como para parar», declaró Granger al rotativo malagueño.

El base más utilizado

En su momento, el jugador charrúa ya reconoció que lo del tobillo suponía una molestia con la que se vería obligado a convivir durante toda la campaña. A pesar de todo, Granger está siendo el más utilizado por Pedro Martínez dentro de la rotación de bases que completan Marcelinho Huertas y Luca Vildoza. Además, en los últimos encuentros el técnico barcelonés ha profundizado en la idea de situar al uruguayo en el puesto de escolta, desde donde ha podido elevar su rendimiento anotador.

En cualquier caso, la situación física de Granger es una cuestión que conviene que el cuerpo médico y los recuperadores del club azulgrana sigan de cerca, dado que es uno de los baloncestistas de la plantilla azulgrana con más presencia en la cancha. En la Euroliga, promedia casi 24 minutos por encuentro, uno menos que en la Liga ACB. Tan solo le superan en este apartado Janis Timma y Tornike Shengelia.