«Hemos jugado mal», sentencia Pedro Martínez

Sin media tintas. El entrenador de Kirolbet Baskonia ha reconocido que el equipo no ha estado al nivel que se le esperaba, en la victoria 87-85 sobre el UCAM Murcia de Ibon Navarro.

De hecho, el partido ha terminado con polémica y un monumental enfado del entrenador vitoriano de los murcianos. Clevin Hannah ha intentado un triple sobre la bocina, que ha fallado, pero que los visitantes han visto como falta clara. De ser pitada, habría sido castigada con tres tiros libres para el base americano, que podrían haberle dado la victoria en el Buesa.

Pedro Martínez, por contra, ha comentado que ha preguntado en privado a Matt Janning sobre esa jugada. «YO no lo he visto en directo y le he preguntado al jugador implicado y en confianza me ha dicho' No le toco. Yo salto vertical y el se echa hacia mi». Por eso creo que no es falta«-

De todos modos, el preparador catalán no ha querido poner excusas al partido. «Hemos jugado mal. Esa es la verdad», insistía Martínez. «Y cuando estamos mal, todos estamos mal», ha añadido el preparador en refiriéndose a sí mismo. «No siempre se acierta», ha añadido levantando arqueando con una mueca autoinculpatoria.

Volver a la realidad

Tampoco se podía exigir demasiado más a un Baskonia que ha sumado 106 puntos de valoración. Con esa estadística lo normal es superar muy holgadamente al rival. Pero los triples no han querido entrar. Solo un 21% de acierto para los azulgrana. «Esto lo he visto muchas veces en mi carrera. Ellos han planteado una zona que... cómo definirla... la habéis visto. Era de solteros contra casado. Ahí hemos jugado a placer y hemos tirado solos, pero los tiros no han entrado y nos ha llegado el ay, ay, ay. El miedo. Ellos han comenzado a acertar y a punto han estado de ganar. Lógicamente, es legítimo, se tienen que ir con la sensación de que deberían haber ganado».

En el lado positivo, que los ha habido, la espectacular superioridad de los interiores vitorianos. Vincent Poirier ha colocado cuatro tapones abusivos. Toko Shengelia, aprovechando la zona a la que se refería Pedro Martínez ha sumado 28 puntos que le han catapultado a los 41 de valoración. Con 9 faltas recibidas, ha rozado el triple doble. Algo casi imposible de ver en un partido de ACB.