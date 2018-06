«Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa», subraya Pesic Víctor Claver, con la pelota, y Pierre Oriola tratan de zafarse de la defensa de Rodrigue Beaubois y Vincent Poirier, durante los cuartos de la Copa de Gran Canaria. / rafa gutiérrez El entrenador blaugrana evita hablar de favoritos y destaca que «en un partido puedes improvisar, pero en una serie larga, es difícil» ÁLEX M. FRANQUET Lunes, 4 junio 2018, 17:02

El Barcelona de Svetislav Pesic es realista. Sabe que su temporada no ha sido regular, como los últimos años, y que el Baskonia no ha quedado segundo de la Liga por casualidad. Por eso, el capitán barcelonista, Juan Carlos Navarro, ya dejó claro nada más ganar la eliminatoria contra el MoraBanc Andorra que ellos no son favoritos contra el equipo alavés. Antes de viajar a Vitoria, el entrenador blaugrana elogió al rival, pero no quiso mojarse tanto como su capitán sobre si el equipo de Pedro Martínez es favorito.

«¿Favoritos? ¿Qué significa ser favoritos?», se pregunta el técnico serbio. Eso sí, recuerda que «ellos juegan en casa», lo que es una ventaja. «Es una situación que no es fácil para nosotros, pero tenemos ilusión», precisa. Aunque no lo diga claramente, el balcánico no parece muy confiado en las posibilidades de su equipo a cinco duelos, a estas alturas de temporada, contra el Baskonia. «Puedes improvisar en un partido, pero en una serie larga, es muy difícil».

Y es que Svetislav Pesic recuerda a la afición culé que «jugamos contra un equipo que es uno de los mejores de Europa y que tiene pocos puntos débiles». Y desgrana las virtudes vitorianas. «Juega muy bien en transición,. Tiene un gran equilibrio. Es mejor equipo que el Andorra. Tienen más argumentos, la calidad individual del Baskonia es superior a la del Andorra». De su análisis del juego de Pedro Martínez destaca un factor. «Los cuatro interiores que utiliza son de gran calidad. Todo el mundo conoce su rol en el partido y es un equipo muy sólido, fuerte como grupo. Jugar contra un equipo que juega como un bloque nunca es fácil».

Elogios a Pedro Martínez

Una de las claves, a su juicio, será «controlar los puntos de transición y contraataque». Y apela al pasado reciente. «Contra ellos en Euroliga jugamos a gran nivel, aunque teníamos bajas. No teníamos a Tomic y Hanga, pero jugamos un gran partido ante un Baskonia al completo. Ellos anotaron solo 15 puntos de contraataque. Su estadística contra el Málaga demuestra que anotaron 35 puntos de transición. Defender la transición es importante y esto hay que hacerlo perfectamente», explica Pesic, que elogia a Pedro Martínez, al que considera un amigo suyo, y le recomienda entrenar en Europa en un futuro para que sea reconocido y para su propio crecimiento como técnico, «como Aíto (García Reneses), ahora con 72 años», en las filas del Alba Berlín. «Tenemos muy buen relación. Todo lo que puedo decir sobre Pedro es que es una gran persona, con carácter. Tiene su estilo para trabajar con su equipo».

También Víctor Claver elogia al Kirolbet Baskonia. «Tienen un juego muy sólido, eso es lo que más nos preocupa. El año pasado, Pedro Martínez consiguió lo mismo con el Valencia y llegaron muy bien», dice el ala-pívot, que ve al Barcelona «con muchas ganas y confianza» para afrontar la semifinal. «Las piernas no van a estar frescas, pero la mente, sí. Ahora es el momento de darlo todo. No te puedes reservar nada», indica el internacional español, que destaca el papel que puede jugar la afición del Buesa Arena en una serie presumiblemente igualada.