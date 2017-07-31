ACB

La Liga volverá a arrancar en Santiago para el Baskonia

Este lunes se ha sorteado el calendario de la Liga ACB

ELCORREO.COM

La Liga Endesa empezará el fin de semana del 30 de septiembre y como el curso anterior, el Baskonia jugará su primer partido en Santiago contra el Obradoiro.

La ACB ha publicado este lunes su calendario oficial en el que la Supercopa Endesa se celebrará el 22 y 23 de septiembre y la Copa del Rey (en Gran anaria) del 15 al 18 de febrero.

El curso baloncestístico arrancará de forma oficial en Gran Canaria, con la disputa de la Supercopa Endesa, que medirá a cuatro campeones de la temporada pasada: Herbalife Gran Canaria, Real Madrid, Unicaja y Valencia Basket.

La fase regular de la Liga Endesa dará comienzo el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre. La Jornada 17, última de la primera vuelta y en la que se definirán los participantes en la Copa del Rey, se disputará el 21 de enero, mientras que el final de la liga regular será el 24 de mayo. El calendario incluye tres jornadas entre semana: las Jornadas 2, 27 y 34.

El Playoff de la Liga Endesa arrancará el 27 de mayo, y su finalización no irá más allá del 23 de junio.

Este es el calendario completo

JORNADA 1 (30 septiembre y 1 octubre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - FC BARCELONA LASSA

REAL MADRID - RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE

MONBUS OBRADOIRO - BASKONIA

UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA

GIPUZKOA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA

MOVISTAR ESTUDIANTES - DIVINA SEGUROS JOVENTUT*

DESCANSA: SAN PABLO BURGOS

* El encuentro Movistar Estudiantes – Divina Seguros Joventut se aplazará por la disputa de ambos equipos de la previa de la FIBA Basketball Champions League.

JORNADA 2 (4 y 5 octubre 2017):

FC BARCELONA LASSA - UCAM MURCIA CB

HERBALIFE GRAN CANARIA - GIPUZKOA BASKET

RETABET BILBAO BASKET - MONBUS OBRADOIRO

IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET CLUB

BASKONIA - REAL MADRID

TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA

DESCANSA: MORABANC ANDORRA

JORNADA 3 (7 y 8 octubre 2017):

REAL MADRID - TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA - RETABET BILBAO BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONBUS OBRADOIRO

MOVISTAR ESTUDIANTES - GIPUZKOA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA - BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE - FC BARCELONA LASSA

UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA

DESCANSA: VALENCIA BASKET CLUB

JORNADA 4 (14 y 15 octubre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - IBEROSTAR TENERFIE

FC BARCELONA LASSA - MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

GIPUZKOA BASKET - REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET - BASKONIA

SAN PABLO BURGOS - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA

DESCANSA: TECNYCONTA ZARAGOZA

JORNADA 5 (21 y 22 octubre 2017):

REAL MADRID - MORABANC ANDORRA

BASKONIA -UNICAJA

RETABET BILBAO BASKET - UCAM MURCIA CB

IBEROSTAR TENERIFE - GIPUZKOA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS

TECNYCONTA ZARAGOZA - VALENCIA BASKET CLUB

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - HERBALIFE GRAN CANARIA

DESCANSA: FC BARCELONA LASSA

JORNADA 6 (28 y 29 octubre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES

FC BARCELONA LASSA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO

MONTAKIT FUENLABRADA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - BASKONIA

SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERFIE

DESCANSA: HERBALIFE GRAN CANARIA

JORNADA 7 (4 y 5 noviembre 2017):

UNICAJA - GIPUZKOA BASKET

FC BARCELONA LASSA - MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS

BASKONIA - VALENCIA BASKET CLUB

MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERFIE - UCAM MURCIA CB

DESCANSA: RETABET BILBAO BASKET

JORNADA 8 (11 y 12 noviembre 2017):

REAL MADRID - FC BARCELONA LASSA

BASKONIA - MORABANC ANDORRA

RETABET BILBAO BASKET - IBEROSTAR TENERIFE

MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET CLUB

SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB

TECNYCONTA ZARAGOZA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

GIPUZKOA BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: UNICAJA

JORNADA 9 (18 y 19 noviembre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - REAL MADRID

FC BARCELONA LASSA - SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

MORABANC ANDORRA - RETABET BILBAO BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - GIPUZKOA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - BASKONIA

UCAM MURCIA CB - UNICAJA

DESCANSA: MOVISTAR ESTUDIANTES

JORNADA 10 (2 y 3 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE

BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA - FC BARCELONA LASSA

RETABET BILBAO BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB

MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: GIPUZKOA BASKET

JORNADA 11 (9 y 10 diciembre 2017):

REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO

GIPUZKOA BASKET - SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - BASKONIA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UNICAJA

MORABANC ANDORRA - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - RETABET BILBAO BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERFIE

DESCANSA: UCAM MURCIA CB

JORNADA 12 (16 y 17 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - MOVISTAR ESTUDIANTES

FC BARCELONA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA

MORABANC ANDORRA - GIPUZKOA BASKET

RETABET BILBAO BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO - TECNYCONTA ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS - BASKONIA

IBEROSTAR TENERFIE - UNICAJA

DESCANSA: REAL MADRID

JORNADA 13 (23 diciembre 2017):

HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA

MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA - RETABET BILBAO BASKET

TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB

GIPUZKOA BASKET - MONBUS OBRADOIRO

BASKONIA - FC BARCELONA LASSA, aunque los cinco equipos participantes en la Euroliga jugarán sus encuentros de la jornada 13 el 2 y 3 de enero de 2018

UNICAJA - VALENCIA BASKET CLUB*

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID*

DESCANSA: IBEROSTAR TENERIFE

JORNADA 14 (30 y 31 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - GIPUZKOA BASKET

REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES

FC BARCELONA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - BASKONIA

MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - RETABET BILBAO BASKET

DESCANSA: DIVINA SEGUROS JOVENTUT

JORNADA 15 (6 y 7 enero 2018):

BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE

UNICAJA -MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET CLUB

HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET - FC BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET - UCAM MURCIA CB

MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES

DESCANSA: MONBUS OBRADOIRO

JORNADA 16 (13 y 14 enero 2018):

REAL MADRID - UNICAJA

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO

UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET CLUB

TECNYCONTA ZARAGOZA -FC BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET - RETABET BILBAO BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBEROSTAR TENERFIE

DESCANSA: BASKONIA

JORNADA 17 (21 enero 2018): Fin primera vuelta

VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA

BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA

FC BARCELONA LASSA - GIPUZKOA BASKET

RETABET BILBAO BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES

IBEROSTAR TENERIFE - TECNYCONTA ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID

MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB

DESCANSA: MONTAKIT FUENLABRADA

Segunda vuelta

JORNADA 18 (27 y 28 enero 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - MONTAKIT FUENLABRADA

REAL MADRID - BASKONIA

UNICAJA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - FC BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERFIE

SAN PABLO BURGOS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

DESCANSA: MORABANC ANDORRA

JORNADA 19 (3 y 4 febrero 2018):

BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA - GIPUZKOA BASKET

FC BARCELONA LASSA - VALENCIA BASKET CLUB

RETABET BILBAO BASKET - REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA

DESCANSA: SAN PABLO BURGOS

JORNADA 20 (10 y 11 febrero 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - TECNYCONTA ZARAGOZA

HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA - REAL MADRID

UNICAJA - BASKONIA

UCAM MURCIA CB - RETABET BILBAO BASKET

GIPUZKOA BASKET - IBEROSTAR TENERFIE

MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES

SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO

DESCANSA: FC BARCELONA LASSA

JORNADA 21 (3 y 4 marzo 2018):

REAL MADRID - UCAM MURCIA CB

BASKONIA - GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERFIE - SAN PABLO BURGOS

RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - FC BARCELONA LASSA

MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA

TECNYCONTA ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: HERBALIFE GRAN CANARIA

JORNADA 22 (10 y 11 marzo 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS

UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONTAKIT FUENLABRADA - GIPUZKOA BASKET

FC BARCELONA LASSA - REAL MADRID

MORABANC ANDORRA - BASKONIA

IBEROSTAR TENERFIE - RETABET BILBAO BASKET

DESCANSA: UNICAJA

JORNADA 23 (17 y 18 marzo 2018):

BASKONIA- HERBALIFE GRAN CANARIA

FC BARCELONA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE

MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB

TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

GIPUZKOA BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES

SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: VALENCIA BASKET CLUB

JORNADA 24 (24 y 25 marzo 2018):

REAL MADRID - GIPUZKOA BASKET

BASKONIA - RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA - SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO

IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - FC BARCELONA LASSA

MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UCAM MURCIA CB

DESCANSA: TECNYCONTA ZARAGOZA

JORNADA 25 (31 marzo y 1 abril 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - UNICAJA

REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

RETABET BILBAO BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA CB - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO - GIPUZKOA BASKET

FC BARCELONA LASSA - BASKONIA

MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES

DESCANSA: IBEROSTAR TENERIFE

JORNADA 26 (7 y 8 abril 2018):

BASKONIA - SAN PABLO BURGOS

UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE

MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CLUB

HERBALIFE GRAN CANARIA - FC BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET - MORABANC ANDORRA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - RETABET BILBAO BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB

TECNYCONTA ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO

DESCANSA: REAL MADRID

JORNADA 27 (11 y 12 abril 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - BASKONIA

REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERFIE

GIPUZKOA BASKET - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - FC BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - TECNYCONTA ZARAGOZA

DESCANSA: RETABET BILBAO BASKET

JORNADA 28 (14 y 15 abril 2018):

HERBALIFE GRAN CANARIA - RETABET BILBAO BASKET

MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - VALENCIA BASKET CLUB

IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID

TECNYCONTA ZARAGOZA - BASKONIA

FC BARCELONA LASSA - UNICAJA

DESCANSA: GIPUZKOA BASKET

JORNADA 29 (21 y 22 abril 2018):

BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA

UNICAJA - UCAM MURCIA CB

REAL MADRID - VALENCIA BASKET CLUB

SAN PABLO BURGOS - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - MORABANC ANDORRA

MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERFIE

GIPUZKOA BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

DESCANSA: MOVISTAR ESTUDIANTES

JORNADA 30 (28 y 29 abril 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - SAN PABLO BURGOS

REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA

FC BARCELONA LASSA - RETABET BILBAO BASKET

UCAM MURCIA CB - GIPUZKOA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONTAKIT FUENLABRADA

MOVISTAR ESTUDIANTES - TECNYCONTA ZARAGOZA

IBEROSTAR TENERIFE - BASKONIA

MORABANC ANDORRA - UNICAJA

DESCANSA: MONBUS OBRADOIRO

JORNADA 31 (5 y 6 mayo 2018):

BASKONIA - UCAM MURCIA CB

UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE

RETABET BILBAO BASKET - SAN PABLO BURGOS

GIPUZKOA BASKET - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA

DESCANSA: DIVINA SEGUROS JOVENTUT

JORNADA 32 (12 y 13 mayo 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - UCAM MURCIA CB

FC BARCELONA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA

RETABET BILBAO BASKET - GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UNICAJA - REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA

MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES

DESCANSA: BASKONIA

JORNADA 33 (19 y 20 mayo 2018):

REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS

UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO

MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET CLUB

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BASKONIA

HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA

GIPUZKOA BASKET - BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES - RETABET BILBAO BASKET

TECNYCONTA ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE

DESCANSA: MONTAKIT FUENLABRADA

JORNADA 34 (24 mayo 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - HERBALIFE GRAN CANARIA

BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

UNICAJA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

FC BARCELONA LASSA - MORABANC ANDORRA

RETABET BILBAO BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA

IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID

SAN PABLO BURGOS - GIPUZKOA BASKET

DESCANSA: UCAM MURCIA CB

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