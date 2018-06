Luca Vildoza: «Los resultados vendrán si estamos positivos» El base argentino del Real Madrid Facundo Campazzo intenta superar a su compatriota Luca Vildoza / David Aguilar Ha admitido que están «dolidos» por la derrota en el tercer choque porque estuvieron cerca de poder conseguirlo ELCORREO.COM Lunes, 18 junio 2018, 14:50

El jugador del Kirolbet Baskonia Luca Vildoza ha explicado este lunes sobre el «playoff» por el título de la Liga Endesa que disputa su equipo ante el Real Madrid que «los resultados vendrán» si están «positivos».

El argentino ha explicado a los medios de comunicación que saben que este martes tienen «una revancha», que no quieren perder en casa y que están en la misma situación que este domingo, donde tenían dos partidos por delante para ganar.

Ha admitido que están «dolidos» por la derrota en el tercer choque porque estuvieron cerca de poder conseguirlo y ha reconocido que Luka Doncic y Jaycee Carroll fueron «dos armas clave» en los últimos minutos del tercer partido.

En este sentido ha reclamado que los jugadores baskonistas debe tener «la cabeza arriba» porque han luchado y trabajado mucho y deben estar «orgullosos de eso más allá de los resultados».

El marplatense, compañero de Facundo Campazzo en la selección albiceleste, ha señalado que se ha enfrentado al base blanco en muchas ocasiones desde hace mucho tiempo y tienen una «rivalidad linda».

«Siempre me costó muchísimo defenderlo, pero en este momento me siento bien, me siento al mismo nivel físico de velocidad, que creo que en eso siempre me sacó ventaja», ha valorado el director de juego azulgrana, que ha añadido que «es lindo disfrutar de un compatriota y de cómo le va, porque durante ocho o nueve meses dirigió al Real Madrid como si fuera un veterano y la verdad es un orgullo porque es argentino».

Vildoza aseguro que quieren «volver a Madrid» y aunque saben que va a ser «difícil», piensan que lo pueden conseguir porque todo eso pasa por «mejorar ciertos detalles, sobre todo en los últimos minutos».

«Tienen una plantilla muy larga y eso nos desgasta, pero nosotros también la tenemos», ha matizado el base, que ha reconocido que les costó defender a Lucka Doncic que, a su juicio, fue «determinante».