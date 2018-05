Baskonia Martínez: «Hemos buscado diferencia porque tenemos empatado el 'average' con el Valencia» Pedro Martínez da indicaciones a sus jugadores. / Ismael Molina El entrenador del Baskonia destaca la «mentalidad» de sus jugadores para seguir apretando en las condiciones en las que está el Betis SERGIO EGUÍA Domingo, 6 mayo 2018, 15:20

Partido descafeinado en Sevilla por la gran superioridad azulgrana. El Baskonia ha jugado a placer y ha pasado por encima de un Real Betis Energía Plus que ha demostrado que se encuentra en puestos de descenso por méritos propios. De hecho, no está virtualmente descendido ya que el Tecnyconta Zaragoza no ha logrado completar la remontada en Burgos, después de protagonizar un parcial de 8-32 para ponerse tres abajo a 15 segundos del final. Pero el drama este domingo estaba junto al Guadalquivir.

«Es un equipo en el que he estado como entrenador y siempre es un placer regresar a esa cancha, aunque la situación no era la mejor para ellos», ha comentado Pedro Martínez. El entrenador catalán y sus jugadores han tirado de profesionalidad para jugar al máximo sin desmerecer al rival y han terminado por imponerse por más de 40 puntos. ¿Ensañamiento? «No hay nada de eso. Hemos salido muy sólidos porque había que encauzar pronto el encuentro y después hemos apretado, ya que tenemos el 'average' igualado con el Valencia y esta diferencia puede ser clave par asegurar la segunda plaza de la liga regular».

«Era importante empezar con tensión», ha añadido Martínez. «Hemos completado un partido serio y los jugadores han estado con una buena mentalidad. Lógicamente, en esta falta de tensión se cometen errores (hasta 17 el Kirolbet) y aunque hemos tratado de demostrar la superioridad que teníamos en el campo, no se puede hacer en todos los momentos. Ellos también juegan y tiene aciertos durante el partido. En general, hemos realizado una buena puesta en escena».

Por su parte, Javier Carrasco, el preparador del Betis, ha resumido muy gráficamente lo que se ha visto sobre el parqué y que ha tenido al Baskonia hasta 46 puntos por delante en algunos momentos. «Nos han faltado cojones».