Baskonia Martínez: «Han tenido capacidad para no venirse abajo» Pedro Martínez reacciona durante el partido ante el Fenerbahce. / Tolga Bozoglu El técnico del Baskonia destaca la mentalidad de sus jugadores para intentar remontar el duelo y se remite al trabajo para ganar finales igualados OLATZ ALONSO Viernes, 5 enero 2018, 22:27

La derrota no fue plato de buen gusto para Pedro Martínez, que sí quedó satisfecho con el trabajo y la «buena mentalidad» de su equipo para enfrentarse a un rival de la talla del Fenerbahce. «El equipo ha tenido capacidad para no venirse abajo», elogió el técnico catalán sobre el inicio del último cuarto, cuando los turcos tomaron ventaja respecto a los vitorianos. Consciente de que no es el primer duelo que se escapa en los minutos finales, el entrenador azulgrana se remitió a la necesidad de seguir trabajando para mejorar. «Hay que seguir picando piedra», señaló.

«Hemos jugado bien en ataque contra sus cambios defensivos, algo con lo que en casa nos mataron, hemos tenido mejor respuesta», consideró Martínez, que destacó «pequeños fallos» que, en su opinión, terminaron por decantar la balanza a favor de la escuadra local. «Hemos tenido errores en el uno contra uno y en rebotes que les han permitido tener segundas opciones. A estos niveles, la diferencia entre ganar y perder son detalles», expuso. «Tal vez nos ha faltado constancia», aventuró.

El entrenador del conjunto vitoriano calificó de «errático» el arbitraje, aunque no quiso darle mayor importancia. «Tampoco deberíamos hacer sangre porque es algo que no depende de nosotros. Lo importante es centrarse en lo que sí podemos controlar», consideró.

Duelo «capital»

Martínez fijó ya toda su atención en el próximo duelo de la Liga Endesa, ante el Valencia en el Buesa Arena. «Es un partido capital, el más importante de los que llevamos de temporada», declaró el entrenador, ya que el Baskonia aún no tiene asegurada una plaza en la Copa del Rey de Gran Canaria.