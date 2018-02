Baskonia Martínez: «Debemos tener ambición, ya hemos ganado una vez al Panathinaikos» Martínez, en un partido reciente. / Igor Aizpuru El técnico catalán asegura que algunos jugadores «no están llevando bien la carga de partidos y tienen problemas físicos», por lo que admite que el equipo no está «al 100 % físicamente» A. C. Martes, 6 febrero 2018, 18:39

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, ha manifestado este martes que su equipo debe «tener ambición» por ganar al Panathinaikos, su próximo rival en Euroliga, porque ya consiguieron ganarle en el choque de ida disputado en el Buesa Arena.

Según el técnico catalán algunos jugadores, como Jayson Granger, «no están llevando bien la carga de partidos y tienen problemas físicos», por este motivo ha admitido que el equipo no está «al 100 % físicamente», aunque ha matizado que «no hay bajas» para este encuentro.

Además, Martínez ha señalado que «dos partidos muy seguidos suponen una exigencia física y mental muy grande», ya que «cuesta mucho preparase para el segundo». Aún así, el técnico baskonista ha reconocido que están «encantados de jugar dos competiciones muy fuertes y sabemos que hay un peaje ya que jugar estos partidos con poca preparación y con jugadores tocados te hace perder competitividad, pero no es una excusa y no podemos quejarnos», ha analizado.

«Mejorar los viajes»

El técnico azulgrana ha sugerido que «de cara a un futuro ideal, se tendrían que mejorar las condiciones de los viajes», pero ha aclarado que «no es una crítica» hacia su club, sino que es «una realidad» que tienen todos los equipos.

Martínez ha destacado el potencial del Panathinaikos, el nivel físico que despliega en su defensa y, por encima del resto de jugadores, ha puesto en valor a Nick Calathes, del que ha dicho que es «uno de los más determinantes de la competición porque anota y es capaz de irse a las 10 asistencias en cada partido». «Tiene un grandísimo equilibrio entre hacer mejores a sus compañeros y anotar», ha agregado.

Para el entrenador azulgrana «el tema mental es decisivo» porque hay que «prepararse rápido con poco tiempo para el siguiente esfuerzo, no relajarse después de una victoria y no hundirse cuando se pierde».

«No hacer quinielas»

El baskonista se mostró partidario de «no hacer quinielas y decir que no tenemos nada que hacer ante Panathinaikos y CSKA de Moscú y que al Khimki y al Brose hay que ganarles seguro», y animó a los miembros del club a estar «centrados en el día a día».

Precisamente el primer partido de Pedro Martínez en Euroliga en su segunda etapa en el Baskonia fue frente al conjunto heleno y de aquel choque hasta ahora el preparador barcelonés ha reconocido que ha habido una «evolución natural».

Ha expresado que en aquel momento Matt Janning tenía un contrato temporal y que actualmente «está consolidado y es muy importante» para el equipo. «Estábamos aprendiendo y ahora todos tenemos más información», ha admitido.

«Temporada atípica»

El argentino Patricio Garino, por su parte, ha apuntado que es «una temporada atípica» para él debido a las constantes lesiones que ha sufrido, por lo que «no fue fácil» adaptarse al sistema de su entrenador y al baloncesto europeo.

Tras la baja de Kevin Jones, el alero marplatense podría jugar en el puesto de "cuatro" en determinados momentos una situación en la que no se sentiría incómodo. «La Euroliga me ha sorprendido por su intensidad y por la calidad de los equipos, es un nivel altísimo y me sirve para aprender», ha finalizado.