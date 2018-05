Liga Endesa Martínez: «Jugar valiente es fundamental» Pedro Martínez gesticula durante el partido. / Rafa Gutiérrez y Blanca Castillo El técnico del Baskonia destaca la «buena mentalidad competitiva» de sus jugadores para sortear las trampas del primer partido del 'play off' IÑIGO MIÑÓN Domingo, 27 mayo 2018, 21:29

«Hemos entrado en tiempo de 'play off'», subraya Pedro Martínez. Todo cambia en las series por el título. De poco vale todo el bagaje anterior y el escaso margen de error que ofrece una eliminatoria al mejor de tres partidos no permite mirar al futuro. La hora de los valientes. «Te quitas un peso de encima, pero estos son los momentos que hay que saber vivir y jugar valiente es fundamental. Si juegas con miedo te lleva a la perdición. Y me ha gustado mucho la mentalidad de los jugadores», reflexionó el entrenador baskonista tras apuntar en el casillero azulgrana la primera victoria de la serie.

«Con errores, como es normal, pero han jugado con un buen espíritu competitivo -destacó-. En el tercer cuarto el Unicaja ha tenido un momento muy bueno, pero el equipo ha reaccionado muy bien. Y no uno o dos jugadores, muchos han jugado con esa mentalidad competitiva. Y eso no es mensaje del entrenador, han puesto su carácter. Ha habido muchos jugadores que han tenido un momento bueno, todos se han ido sumando a la causa».

Vildoza, Huertas, Poirier... Y Beaubois, que supo resarcirse con dos triples seguidos de su mala puesta en escena en la primera mitad, saldada con tres faltas personales en dos minutos y medio de juego. «Me gustaría que defensivamente fuera más sólido y no cometiera tantas faltas. Y el primero que debe verlo es él. Pero somos un equipo y si él no puede defender a determinados jugadores lo harán otros. Lo importante es que unos días sumen unos y otros días lo hagan otros», explicó el entrenador catalán.

Colectivamente, «hemos tenido buena intensidad en defensa y hemos corrido bien el contraataque», se felicitó Pedro Martínez, contento «en general» con el partido que hizo su equipo, «solidario y con buena actividad defensiva». Primera victoria, a una de semifinales. «No es una ventaja decisiva, ahora debemos recuperarnos físicamente para ganar el segundo», concluyó el técnico azulgrana.

Plaza y el «talento» local

Joan Plaza también se refirió a ese aroma especial que destilan las eliminatorias por el título. «Esto es 'play off', no es tiempo de guarderías, es tiempo de jugar duros, tensos y listos», dijo el entrenador del Unicaja, relativamente satisfecho con la actuación de los suyos en el Buesa Arena después de la mala trayectoria de las últimas jornadas de la fase regular. «Hemos perdido porque el Baskonia ha sido mejor, pero no por desidia de nadie».

«Tenemos la sensación de no haber hecho un mal partido durante tres cuartas partes, pero ellos nos han generado muchos parciales durante el partido y el último ha sido definitivo», analizó Plaza, que incidió en el «talento» azulgrana a la hora de intentar comprender esos parciales, aunque también hubo cosas que no le gustaron en su equipo. «Hemos tenido muy mal porcentaje de tres. Y hemos reboteado muy mal en ataque y bastante mal en defensa, algo que debemos corregir si queremos tener opciones el martes», concluyó el entrenador del conjunto andaluz, que espera una buena respuesta del Carpena para buscar el empate.