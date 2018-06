Martínez: «Hemos tenido un poco de precipitación en los últimos ataques para ponernos arriba» Pedro Martínez se queja en el Palau. / Enric Fontcuberta El técnico del Baskonia calificó el partido de «tremendamente igualado desde el principio, con ventajas muy cortas para los dos» O. ALONSO Viernes, 8 junio 2018, 23:51

Pedro Martínez achacó la derrota a la pérdida de «dos balones muy importantes». Ello hizo que los azulgranas llegasen «con tráfico y estrés», lo que decidió un «partido tremendamente igualado desde el principio, con ventajas muy cortas para los dos». «Hemos tenido un poco de precipitación en los últimos ataques para ponernos arriba», opinó el técnico azulgrana, que instó también a «pasar página rápido» para «pensar en el siguiente partido e intentar mejorar».

«Dentro de la igualdad, el partido se ha decidido en los últimos segundos», reconoció Martínez, que consideró que «tampoco se tienen que buscar las respuestas» a la derrota «en cosas genéricas», si no que resaltó la importancia de «los detalles».

El entrenador azulgrana no quiso cargar las culpas de las últimas jugadas en ningún jugador en concreto. «Son situaciones con mucho estrés, muy difíciles. 'Marce' ha buscado un compañero, ha encontrado a Toko y, aunque es un buen finalizador, a lo mejor si hubiese encontrado a otro hubiese sido mejor, pero eso no lo puedes preparar. No tenemos que buscar la culpabilidad de la derrota en quienes han participado en esas acciones», declaró. «Animo a los jugadores a jugar con la misma mentalidad», añadió.

«El equipo ha luchado, hemos jugado con esfuerzo y mentalidad. En algún momento nos ha faltado mover un poco más el balón y tal vez en el rebote hemos sufrido excesivamente», comentó acerca del tercer duelo del 'play off' ante la escuadra de Pesic.

Aun así, Martínez consideró que el Baskonia empezó «bien el partido, pasando bien la pelota» con «una defensa correcta» que no sirvió para «cerrar el partido porque el Barça es un buen equipo». «En el tercer cuarto ellos han jugado mejor que nosotros y en el último ha habido mucha igualdad», expuso acerca de un duelo de «mucho contacto físico y ataques en estático».

De cara al próximo duelo, Martínez destacó la necesidad de «mejorar». «No grandes cosas, pero es evidente que tenemos que mejorar», reconoció.