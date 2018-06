Martínez: «Vamos a tener que hacer un 'play off' casi perfecto para ganar» Pedro Martínez, en la presentación del play off, este martes, en Madrid. / Emilio Cobos El entrenador del Baskonia considera al conjunto blanco «clarísimo favorito» y ve a sus jugadores «con la misma buena mentalidad de siempre» CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Martes, 12 junio 2018, 20:36

La de este martes ha sido una tarde de presentaciones en el parqué de Wizink Center, escenario de los dos primeros capítulos de la final ACB. La cancha de juego se convirtió en un plató donde los principales protagonistas desgranaron del Baskonia y el Real Madrid desgranaron sus impresiones sobre la batalla que arranca esta noche. Del lado azulgrana, Pedro Martínez y Marcelinho Huertas. En la otra esquina del cuadrilátero, Pablo Laso junto a Sergio Llull.

Choques de manos entre los dos bases y un saludo respetuoso entre dos entrenadores que ya se midieron en la final de la pasada temporada. A la hora de echar la vista atrás, Pedro Martínez se confesó por como amigo de sondear en el pasado. «Ahora, me siento muy orgulloso de pertenecer a este club y a este equipo. No estoy muy pendiente de la historia». En cualquier caso, la historia reciente recuerda que el Real Madrid es un ganador recurrente en los últimos años, presente en la final liguera en las pasada siete temporadas y una máquina de levantar títulos. Tras un año de contratiempos médicos, Pablo Laso cuenta con todos sus efectivos sanos y dispuestos a perpetuar su leyenda. «Vamos a tener que hacer un 'play off' casi perfecto para ganar», reconoció Pedro Martínez.

Ambiciones

El hábito de acaparar trofeos frente a la ambición de un club que vuelve a una gran final desde junio de 2010. ¿Algún sesgo de conformismo tras haber alcanzado un objetivo que ninguna otra versión del plantel azulgrana había logrado en los últimos ocho años? El técnico catalán no ve a su equipo saciado. «Lo que he visto es que los jugadores están con la buena mentalidad de siempre, sin atisbo de conformismo. Me transmiten ilusión. Sabemos contra quién jugamos, pero tienen ganas de aceptar el reto», destacó el preparador baskonista.

La escuadra vitoriana parte con la desventaja de campo en una serie final en la que Pedro Martínez considera al Real Madrid como «clarísimo favorito». «A ver si somos capaces de dar la sorpresa», se conjuró. La asignación de la categoría de favorito en la final dio pie a Pablo Laso para recordar que «nosotros nunca nos consideramos ni favoritos ni víctimas». El preparador vitoriano, que también dio la bienvenida a Julen Lopetegui como entrenador merengue, destacó la «sólida trayectoria» del Baskonia hasta llegar a la final . «Creo que es un 'play off' muy igualado. Tendremos que sufrir mucho para ganar al Baskonia».