Las mascotas más baskonistas Piwie ya ha cogido sitio en el Buesa. Con motivo del Día Mundial de los animales, las redes se llenaron de fotografiás de los aficionados más peludos IERA AGOTE Jueves, 5 octubre 2017, 08:42

En el Baskonia hay seguidores de todos los tipos y tamaños. Y si no que se lo pregunten a Piwie, la mascota de Poirier, que con motivo del Día Mundial de los animales no quiso perder la oportunidad de acompañar al pivot baskonista al Buesa Arena y ser el protagonista del día. Como buen aficionado, no dudó en calzarse el pantalón y la camiseta azulgrana, hacerse con unas palomitas e ir cogiendo sitio para la cita de este jueves.

🐶 Hoy es el Día Mundial de los animales y nosotros tenemos también baskonistas de cuatro patas...



🔵🔴 #PiwieBaskonistapic.twitter.com/XI0DBh5g7K — Saski Baskonia (@Baskonia) 4 de octubre de 2017

Tras la publicación de su visita al campo, las redes sociales comenzaron a llenarse de fotos de mascotas baskonistas vestidas con sus mejores atuendos. ¡Ya está todo el mundo preparado para que comience la liga en el Buesa!

Hiru sueña en azulgrana. Se ve en Belgrado, levantando la Euroleague pic.twitter.com/Yy8LHnmwMX — Txomin Martin (@txomartin22) 4 de octubre de 2017