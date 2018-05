Final Four de Vitoria 2019 «Es el mayor evento que organiza Vitoria en su historia», destacan las instituciones alavesas Gorka Urtaran, Ramiro González y Josean Querejeta en la presentación del proyecto universitario Euneiz. / Iosu Onandia El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y el diputado general, Ramiro González, coinciden en que la Final Four es una «gran oportunidad» para la ciudad y la prueba de que «se debía ampliar el Buesa» SERGIO EGUÍA Miércoles, 16 mayo 2018, 00:52

Pocas cosas logran contentar a todos en Vitoria. Se cuentan con los dedos de una mano y generalmente lo consiguen porque se trata de un premio o una oportunidad de negocio. Por eso la designación por parte de la Euroliga de la capital alavesa como sede de la Final Four de 2019 fue este martes una alegría para todo el mundo. Incluso para las instituciones y eso que es a ellas a las que les va a tocar soltar la gallina. «Los detalles de la financiación y cómo se reparte los daremos la semana que viene en una rueda de prensa», anunció Ramiro González, en una conversación con EL CORREO.

«De todos modos -añadió Gorka Urtaran en otro diálogo con este periódico-, lo fundamental del apoyo que nos reclamaba el Baskonia no está en el dinero. Se trata de remar todos juntos y de demostrar de lo que es capaz Vitoria. Primero, tener una infraestructura que te permita acoger un evento de esas características. Para eso ha sido fundamental la ampliación del Buesa Arena que acometió el Ejecutivo foral de Xabier Agirre junto al Gobierno vasco. Los segundo es la colaboración que todas las instituciones, con todos los equipos de gobierno, han ofrecido a nuestro club. Y en tercer lugar la colaboración que hacemos para financiar el evento y otros aspectos como la seguridad o los recursos alternativos de ocio que debemos ofrecer desde el Ayuntamiento. Supone un esfuerzo que hacemos encantados siempre que es positivo para Vitoria».

Álava y todo el País Vasco celebraba este martes una noticia que daba el diputado general en primicia. «Es gracioso. La Euroliga nos había dicho que lo iba a hacer oficial a las 11 de la mañana. En la rueda de prensa del Consejo de Diputados me han preguntado por la Euroliga y he pensado que ya era oficial y que por eso se sacaba el tema, así que he dado mi valoración. Resulta que no se sabía nada», confesó González. Más allá de la anécdota, el político nacionalista quiso destacar la importancia del evento. «Es un evento de primer nivel mundial. El mas importante sin duda que ha alojado Vitoria en su historia. Y cuando la Euroliga ha tomado la decisión es que sabe que tenemos capacidad para hacerlo bien. Ese es el mejor premio».

A lo que Urtaran añadió que se trata de «un reconocimiento a una ciudad volcada con el deporte. Una ciudad de tamaño medio que lleva años en la élite del baloncesto y que la Euroliga la coloca al nivel de grandes urbes como Londres o París. Es una gran oportunidad y un reto de demostrar la capacidad organizativa del Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno vasco y el Baskonia. Podemos afirmar que es el evento deportivo más importante que va a vivir la ciudad en su historia. Y tenemos que aprovechar para dar a conocer nuestra forma de hacer las cosas».

-Y hacer caja, claro

-(R. González) Sin duda es buena oportunidad para que la hostelería se reivindique

-(G. Urtaran) Una oportunidad para los hosteleros y para la ciudad, porque Vitoria es un lugar que cuando se visita sorprende y ahora nos va a conocer mucha gente. Además, y esto es una buena línea de trabajo para el futuro, igual que nosotros nos hemos beneficiado en el buen sentido de la palabra de las finales europeas de rugby, las ciudades de nuestro entorno también se van a beneficiar de la Final Four.

-(R. González) Es evidente que Vitoria sola no cuenta con plazas de hotel suficientes para alojar a todas las personas que van a desplazarse al evento.

-¿Es también el reconocimiento de que el Buesa tenía que ampliarse?

-(R. González) El Buesa no necesitaba un premio, ni de la Final Four para demostrar que la ampliación fue necesaria. El tiempo ha venido a demostrar que la elevación de la cúpula era una necesidad para que el Baskonia creciese y hemos visto como se ha llenado el pabellón en muchas jornadas. Esta Final Four es la constatación de aquella necesidad.