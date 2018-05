Itinerario trazado

EL camino está trazado en la búsqueda del último título en juego de la temporada. El Baskonia arrancará el domingo los 'play off' de la Liga ACB en el Buesa Arena con el Unicaja como rival. Duelo entre dos equipos que este año han competido en la Euroliga. Puede que a los azulgranas les haya tocado el emparejamiento que nadie quería, aunque razones tiene también para la preocupación el equipo malagueño, que este jueves cedió en la cancha del Joventut para confirmar la deriva inconstante que marca su tramo final de curso.

Pelea entre dos clásicos con unas cuantas batallas a cuestas a estas alturas de competición. Un largo historial de enfrentamientos con unos cuantos episodios de alta tensión entre dos equipos que, en su día, lograron discutir el dominio del Real Madrid y el Barcelona. Serie al mejor de tres encuentros, formato corto y presión máxima para el equipo que detenta el factor cancha. Ese no es otro que el Baskonia, que deberá hacer valer esta ventaja frente a un oponente presionado por la obligación de llegar lo más lejos posible en la competición doméstica para ganarse un puesto en la Euroliga de la próxima temporada.

77 Monbus Obradoiro Sabat (3), Simons (3), Matt Thomas (17), Llovet (3) y Pustovyi (19) -equipo titular- Corbacho (9), Radovic (18), Pozas, Laksa (3), Navarro (2) y Spires 83 Kirolbet Baskonia Marcelino Huertas (3), Janning (13), Timma (9), Poirier (6) y Shengelia (5) -equipo titular- Vildoza (20), Voigtmann (6), Malmanis, Diop (5), Granger (5), Beaubois (9) y Garino (2) Parciales 14-23, 25-13, 18-15 y 20-32 Árbitros García González, Sánchez Sixto y García Ortiz. Eliminaron por faltas a Pozas y a Beaubois. Incidencias partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 4.874 espectadores.

No es el problema de los azulgranas, aunque para ellos, jugadores y cuerpo técnico, los 'play off' adquieren cierto aire de exámenes finales. Hay un título en juego, ese tesoro que el club vitoriano no logra atrapar desde 2010. El Baskonia vuelve a la carga con toda su ambición a cuestas, pero también consciente de que conviene ir paso a paso. De momento, el Unicaja no es un chollo, ni mucho menos, en el cruce de cuartos de final. La escuadra de Joan Plaza puede arrastrar sus propios contratiempos, pero el Baskonia también es un grupo con fisuras aparentes. En el triunfo logrado este jueves en la cancha del Obradoiro pudo recuperar a Jayson Granger. Justo en la hora del retorno del uruguayo, que aparta a un lado su lesión en el tobillo izquierdo, llegó una nueva reivindicación de Luca Vildoza. El argentino fue factor decisivo para la victoria con su arranque individual en los últimos minutos de un partido sin repercusión alguna en lo clasificatorio, pero que los azulgranas convirtieron en intrascendente con esa pobreza de juego exhibida durante tantos minutos.

Cada momento de saltar al parqué y disputar un duelo oficial puede ser una buena oportunidad para acelerar hacia los 'play off'. No parece ser la estrategia de este Baskonia, en estado de hibernación desde que concluyera su periplo en la Euroliga. Cicatero en el orden y en el esfuerzo, como si quisiera guardarse para mejor ocasión y quizás también dispuesto a asumir que la temporada se hace muy larga pero que muy larga para una plantilla obligada a remar a contracorriente desde el primer mes de curso. El caso es que, en el broche final de la fase regular liguera, el Baskonia no sorprendió con un arranque demoledor ni un golpe de autoridad que mandara aviso alguno de cara a las eliminatorias que comienzan el domingo. El equipo de Pedro Martínez firmó un encuentro soso, con la sensación patente de jugar por obligación pero sin demasiada gana de mostrar cierto nivel de seriedad. Jayson Granger pudo ir acumulando minutos con vistas a ser un hombre útil en los 'play off', Rinalds Malmanis tuvo su cuota de protagonismo y también hubo ración de banquillo para efectivos como Tornike Shengelia y Marcelinho Huertas. En la antelasa de las eliminatorias, el Baskonia no fue capaz de trazar una línea coherente y constante en la cancha del Obradoiro.