El valor de un triunfo pasado por barro

Al Baskonia se le conocía alegre, vertiginoso y dinámico. Así ha conseguido convertirse en un conjunto vivo y con galones en la Euroliga. Al equipo azulgrana, sin embargo, le faltaba un triunfo pasado por barro, que le obligara a aclimatarse a un adversario que se encuentra en su contrapunto de juego y a exhibir una gran capacidad de sufrimiento. «Hay que saber ganar así. Nos han obligado a pararnos, a jugar más lento. No podemos ser dinámicos siempre. Teníamos que defender y creer. Estoy especialmente contento por la forma de conseguir esta victoria», aseguró Sito Alonso.

El Baskonia tuvo que sobrellevar un partido áspero durante la primera mitad y algunos minutos de la segunda, hasta que al fin afloró su talento para desnivelar el encuentro y descerrajar el triunfo. «Al principio ninguno de nosotros se ha sentido cómodo, pero hemos entendido que teníamos que ganar como fuera», resaltó el técnico baskonista, que se deshizo en elogios hacia Beaubois por su papel determinante y hacia Larkin. «A pesar de haber disputado un partido regular para lo que nos tiene acostumbrados, ha tomado dos decisiones de auténtico líder al lanzar dos triples decisivos consecutivos. Uno de ellos, además, tras otro triple de Rice, lo que denota su carácter», ensalzó Sito Alonso.

El empuje del público

El técnico, sin embargo, no ofreció la victoria solo a sus jugadores, sino que la compartió con un Buesa Arena que registró la mejor entrada de lo que va de temporada, ayudado sin duda por el debut de Pablo Prigioni. «La afición ha sabido animarnos como lo necesitábamos cuando íbamos perdiendo. Y Pablo, que aún no está del todo listo para jugar, ha sabido lo que necesitábamos para ganar. Les ha frenado», reconoció el entrenador, quien se guardó la baza del base argentino como un as en la manga.

Pero la principal incógnita que despertó la incorporación de Prigioni para lo que resta de campaña señalaba de forma directa a Rafa Luz, que pasaría a convertirse en el tercer base específico de la plantilla, al menos en cuanto a jerarquía en el vestuario. «Rafa ha sido vital hoy para conseguir la victoria», celebró Sito Alonso. Lo cierto es que el organizador brasileño firmó algunos de sus mejores minutos con la elástica azulgrana, una excelente noticia tras el abrumador desgaste que había sufrido Larkin en los últimos partidos.

Georgios Bartzokas, por su lado, reconoció que la derrota ante el Baskonia resultó «dolorosa», sobre todo por el control que ejerció durante la primera mitad del encuentro. Para el técnico del Barça, una de las claves fue el «rebote ofensivo» del conjunto vitoriano, que le permitió un buen número de segundas jugadas.