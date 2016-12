Sensaciones agridulces tras el paso por el OAKA

Es de sobra sabido que ganar en la cancha del Panathinaikos no es una misión sencilla. En esta exigente temporada de Euroliga solo lo ha conseguido el Olympiacos. Pero aun así, Sito Alonso confiaba en sus jugadores y sus opciones de volver de Grecia con la décima muesca y segundos en la tabla continental. No pudo ser y de ahí la consiguiente frustración que reconoció sentir el técnico azulgrana, aunque satisfecho por haber dominado gran parte del encuentro. «Estamos un poco frustrados, hemos tenido la oportunidad de ganar al Panathinaikos en casa. Tenemos que estar un poco contentos porque hemos competido muy bien y casi lo logramos, aunque no es suficiente porque queremos ganar siempre», resumió el técnico.

«El equipo ha sido capaz de sobreponerse a un inicio francamente bueno del rival, pero durante los 25 minutos siguientes hemos tenido el control del partido», analizó el preparador azulgrana. Unos diez primeros minutos del Panathinaikos, tras los cuales los vitorianos jugaron «una muy buena defensa» y mostraron «solidez» al mantener el cambio de dinámica hasta prácticamente el final del encuentro.

Sito Alonso identificó las pérdidas de balón de sus jugadores como «cruciales» para entender el desenlace del duelo de la noche del viernes en el OAKA. «Las pérdidas han sido cruciales debido a las numerosas veces que no hemos tirado, perdiendo el balón, incluso en la jugada final», relató el preparador de la escuadra alavesa. «Hemos llegado a la última jugada por perder pelotas que otras veces no perdemos», reconoció. Pero aun y todo, Alonso le buscó la parte positiva. «Hemos competido incluso con 19 pérdidas», destacó.

Sin recriminaciones

Esa última jugada que, en caso de haber sido convertida en canasta, habría otorgado a los baskonistas un triunfo que los hubiese colocado «segundos sin nadie empatado». Beaubois fue el elegido por el entrenador para intentar tornar la esperanza en realidad, como ya hiciera el francés en otras ocasiones, pero esta vez sin final feliz. «En el vestuario todos hemos felicitado a Beaubois, otras veces ha tomado la iniciativa y nos ha dado la victoria», comentó Alonso, sin ningún reproche hacia el escolta. «Es un jugador que nos ha dado muchísimo en otras ocasiones, pero no ha podido tirar», declaró. De la misma manera, habló de Larkin, que, a pesar de no realizar su mejor partido, con algunas «malas decisiones en los pases», «está jugando excelente este año».

El técnico apuntó «la confianza en la defensa» como uno de los aspectos a mejorar de su plantilla, especialmente en ocasiones en las que «estás jugando ‘así así’ y cometiendo muchas pérdidas». «Tenemos que mejorar eso, especialmente cuando nuestros jugadores más importantes no están tomando buenas decisiones».

Por su parte, Xavi Pascual se declaró «contento» por haber superado a los vitorianos en un tramo final tan disputado, en un partido en el que sus jugadores no estuvieron bien «en ataque» ni en «la defensa del segundo cuarto». «Hasta ahora, el Baskonia no había perdido en ningún final ajustado y hemos conseguido cambiar eso», se felicitó.

Para Pascual, una última «buena defensa» decantó un «partido muy igualado» hacia el lado local, «aunque podía haber caído de cualquiera de los dos lados». «No hay reglas para los segundos finales, tomas la decisión que te parece correcta, pero eso no quiere decir que en otra ocasión tomaría la misma», declaró.