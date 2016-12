Un exigente reencuentro

El Baskonia, sin Bargnani pero con Prigioni, regresa a la Liga ACB tras 16 días de asueto doméstico, desde el triunfo ante el Estudiantes. Lo hace en la complicada cancha del Gran Canaria (21.30 horas), donde los vitorianos no ganan desde hace cuatro temporadas, un retorno exigente que puede favorecer la motivación azulgrana en el siempre complicado tránsito mental de la Euroliga al torneo nacional. «Es una cosa de concentración, no se puede hablar de motivación porque un equipo como el Baskonia la debe tener siempre», matiza Sito Alonso, consciente, en cualquier caso, de que «en ACB tenemos que demostrar que tenemos muchísima más ambición de lo que hemos podido demostrar hasta ahora». Un duelo con la Copa del Rey como telón de fondo: el conjunto vitoriano lucha por la condición de cabeza de serie ante un anfitrión que vive en el límite de la clasificación para la cita de febrero en el Buesa, en una octava posición que no alcanzó hasta la pasada jornada.

Una situación engañosa, a juicio del técnico azulgrana. «Si la Liga hubiera empezado cuatro jornadas después, estarían entre los dos primeros puestos», subraya. Se refiere a la gran reacción insular después de un mal arranque liguero –cuatro derrotas consecutivas– que ha lastrado su trayectoria en la competición. A partir de entonces, siete victorias en nueve jornadas, sucumbiendo únicamente ante el Real Madrid y el Barcelona. «Es un equipo hecho para aspirar a más cada año, está haciendo muchas cosas, no solo de juego, sino a nivel de club, para demostrar a todos que quieren estar arriba», destaca Sito.

Baja de Darko Planinic

«Y tiene mucha plantilla. Es un equipo de máximo nivel», precisa el entrenador baskonista, que destaca, por encima de un equilibrado «roster», la figura de Bo McCalebb, un experto y eléctrico base que guía el juego canario y augura un reto mayúsculo para Larkin y el reestreno de Prigioni en la competición. Avala el proyecto insular el título de la Supercopa, logrado precisamente en el Buesa.

Entonces, se impuso al propio conjunto vitoriano, plagado de bajas y con varios jugadores recién incorporados. «Éramos otro equipo» diferente, recuerda el técnico. Un referente difuso que sí le sirve, al menos, para conocer algunas de las virtudes del conjunto de Luis Casimiro, «un equipo que nunca permite una transición fácil y muy bueno en el rebote ofensivo, desde sus bases hasta sus interiores». La estadística habla del conjunto que más balones roba (9,46) y más rechaces captura en la canasta ajena (12,31). El Baskonia, no obstante, es el mejor reboteador de la competición (37,75).

La batalla interior, donde el Gran Canaria tiene la baja del exbaskonista Planinic, paliada con el fichaje de Hollins, también inquieta al entrenador local. «El Baskonia es un equipo con mucho talento y muchos recursos. Deberemos tener en cuenta la polivalencia de sus "cincos", que tiran desde fuera, y sus "cuatros", que son más de interior, como Shengelia y las continuaciones de Tillie», reflexiona Luis Casimiro, que, además, alerta sobre el «alto ritmo» de juego que impone Shane Larkin.