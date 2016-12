«Lo que más nos preocupa es que acabamos de jugar un mal partido», dice Sito Alonso

El entrenador del Baskonia, Sito Alonso, ha señalado este miércoles, con vistas al partido de la Euroliga que les enfrenta este jueves al Maccabi Tel Aviv, que lo que más les preocupa es que acaban de jugar «un mal partido» en la Liga Endesa y que tienen que «volver a jugar a un muy buen nivel» como han hecho en otras ocasiones.

El técnico baskonista ha explicado en la rueda de prensa previa al encuentro que «el rival, más que nunca, no es tan importante como otras veces», debido a que el Baskonia arrastra dos derrotas consecutivas, aunque ha destacado que el conjunto hebreo «es competitivo con jugadores con talento».

Alonso ha manifestado que el hecho de que el Maccabi cuente con nuevo entrenador, el letón Ainars Bagatskis, implica que el rival azulgrana sea una «incógnita más grande», ya que «ha variado situaciones tácticas y roles» dentro del equipo amarillo.

De forma paralela, el preparador madrileño ha destacado a varios jugadores con «talento» como Andrew Goudelock, del que ha dicho que «ahora juega más de escolta» o Sonny Weems, y ha señalado que el Maccabi «ha sufrido en las primeras jornadas, pero el cambio de entrenador tiene un impulso grande ahora» porque los jugadores quieren «demostrar» al técnico lo que son capaces de hacer. «Necesitamos a nuestra afición más que nunca para ganar y jugará un papel fundamental», ha expresado.

Sito Alonso ha hecho hincapié en la falta de acierto de su equipo en los últimos partidos que en algunos fue sustituido por «una buena defensa», pero aclaró que no se pueden permitir cometer errores como las pérdidas consecutivas que sufrieron ante el Herbalife Gran Canaria.

Sin Bargnani

El responsable del vestuario baskonista ha confirmado que el italiano Andrea Bargnani «no va a jugar» porque continúa con molestias en la rodilla y está trabajando «para reaparecer lo antes posible».

Alonso ha dicho que los viajes y los partidos en 48 horas son «excusas» y ha añadido que el que no tiene la cabeza en su sitio respecto a esta situación «no puede trabajar en este club».

«Me preocupa que tenemos que buscar situaciones de inicio que no repercutan en la mente del jugador sobre esos triples fallados», ha afirmado el entrenador, quien ha reconocido que el Baskonia «no tiene tiradores excelsos como especialistas», aunque ha matizado que pueden anotar si les dejan tirar. «A veces hay que intentar buscar cosas más fáciles y no poder ir a la línea de tiros libres cuando no tienes acierto exterior es una rémora que debemos corregir», ha puntualizado.