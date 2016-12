«No era cansancio, era dolor». Sergi Vidal resume lo que es entrenar con Dusko

Todo el que ha conocido a Dusko Ivanovic, aunque sea de vista por las calle de Vitoria, sabe que el exentrenador del Baskonia se parecía mucho al Sargento de Hierro que Clint Eastwood interpretó en la gran pantalla. De hecho, es mítico un grafitti de la capital vasca en el que junto a la cara del montenegrino, luciendo un pañuelo oriental, se puede leer 'Dar cera, pulir cera'.

Este jueves, Sergi Vidal -ahora capitán del Joventut y durante muchos años discipulo de dusko en Vitoria, ha explicado con todo detalle en las páginas de EL PAÍS, lo que era entrenar a sus órdenes. «Hay cosas que las tienes que vivir. Lo que de verdad recuerdo es como me sentía. No era cansancio, era dolor. La exigencia física y mental era brutal. Cuando me levantaba por las mañanas no podía ni andar», explica el alero catalán a periodista Faustino Sáez. «Entrenábamos por la mañana, luego salíamos a la montaña, luego a la pista, después al gimnasio, luego otra sesión… Pero al final lo haces. Si crees que estás en tu límite y paras no descubres más y te quedas ahí para siempre. Si tienes a alguien que te aprieta y te enseña a sufrir das siempre un paso más».

La huella de Ivanovic es tan profunda que las comparaciones rozan lo siniestro. «No comparto al 100% las teorías de Dusko, pero estoy de acuerdo con él en muchas cosas y orgulloso de lo que me enseñaron en Vitoria. Los jóvenes de ahora no saben lo que han tenido que trabajar algunos. Puedes creer que estás cansado, pero seguro que si te pusieran una pistola en la sien seguirías corriendo. Siempre puedes hacer más para ganar», añade

¿Qué se siente al ganar?, pregunta entonces Sáez.

-Ganar un título es increíble. Hay cientos de jugadores, incluso con buenas carreras, que nunca han ganado un título. Siempre pensaba en tener esa suerte. Llegó la Copa de Vitoria en 2002 y lo disfruté muchísimo porque no sabía si se volvería a repetir. Tuve la suerte de estar en un gran equipo y en nueve años ganamos 10 títulos, más no sé cuántas finales y alguna Final Four. Vitoria y el Baskonia tienen un espíritu especial que se vive de arriba abajo.