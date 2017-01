Bourousis: «Adams se equivocó frente al Fenerbahce, pero no le culparé por ello»

Ioannis Bourusis , el MVP de la pasada ACB, líder indiscutible del Baskonia y gran sorpresa de la Euroliga, ha hecho balance del año 2016 en una interesante entrevista del periodista griego Giannis Stavroulakis, que publica Gigantes en su resumen del año. A decir verdad, la charla es un monográfico sobre su paso por Vitoria.

Bou comienza explicando su llegada. Fundamentalmente el hecho de que esperara tanto para fichar por algún equipo y finalmnte lo hiciera por Baskonia. Tenía una oferta de China que creo que casi nadie habría rechazado», desvela. «Por eso fui diciendo que no a las ofertas que me llegaban de Euroliga, pero que no me convencián. Nada más salir del Madrid recibí alguna. Creeme que estuve muy cerca de irme a China y lo habría hecho de no haber encontrado nada interesante en Europa».

Esa oportunidad se la dio Querejeta y el griego la agarró con fuerza. «Fue un año extraordinario. Nuestro mayorlogro fue conseguir que los aficionados creyesen de nuevo. El año se cerró sin títulos, pero fue extraordinario , desde el primer día hasta el último. Hay que dar las gracias a los aficionados por recorrer aquel camino con nosotros», recuerda.

Como la mayoría, el pívot griego ve en la semifinal de euroliga ante Fenerbahce el momento decisivo del año. «Perdimos y creo que nos volvimos locos y perdimos la concentración. Creo que pensamos que habíamos alcanzado nuestro tope y no podíamos dar más». El interior desvela que ha vuelto a ver varias veces el partido. «El triple para evitar la prórroga que lanzó Adams fue una mala decisión. Pero nuestro sistema era abierto así que nunca culparé a Darius por haberse jugado ese tiro. Habíamos ganado muchos partidos con lanzamientos suyos como ese».

En la entrevista, también tiene palabras para Perasovic y alagos al presidente, del que dice «ha vuelto a hacer movimiento inteligentes». «La afición sigue apoyando al equipo y esta banda seguirá haciendo ruido esta temporada», añade.

Sobre el entrenador reconoce que fue una de las claver porque le hizo sentir libre. «Desde el principio de la temporada Perasovic me dijo: 'Tú vas a jugar, aunque falles una o dos canastas fáciles. He oído muchas cosas de tu carácter, pero para mí no importan. Ahora estás con nosotros. Quiero que des el 100% cada día'. Sin él y sin sus ayudanteno habríamos llegado a ese nivel».