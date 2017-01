«Tenemos que dar un nivel más alto en la Liga Endesa», asume Sito

El de hoy será el decimocuarto duelo de banquillos en la ACB entre Sito Alonso y Pablo Laso, con balance favorable al segundo, que gana 5-8 en esta particular batalla técnica. Su último enfrentamiento, eso sí, cayó del lado del entrenador baskonista, en el marco de la Euroliga, allá por finales de octubre (87-91), en la única derrota en casa que presenta esta temporada el Real Madrid. «Allí jugamos un muy buen partido. Hicimos unos veinte minutos iniciales muy buenos, aunque ellos después nos hicieron sufrir mucho. Este partido es completamente diferente, los equipos están más rodados y jugamos en casa, aunque sí puede dar muestra aquel partido del nivel que podemos dar», recuerda el maño.

Sabe que está ante uno de los proyectos de mayor envergadura de todo el continente. «El Real Madrid tiene muchas variantes tácticas. Doncic ha mostrado una madurez impropia de un jugador de su edad. Aunque durante el partido siempre hay determinados momentos de diferentes jugadores. La salida de Carroll cambia los sistemas de juego del equipo», explica Sito Alonso. Pero sabe también que a su homólogo blanco le preocupa su equipo.

«El Baskonia tiene la mejor plantilla de los últimos años. Creo que este año ha hecho un esfuerzo muy grande por tener un equipo muy competitivo y está jugando muy bien en las dos competiciones», reflexiona Pablo Laso. Intercambio de halagos, aunque el entrenador azulgrana es consciente de que deben mejorar en el torneo doméstico. «Más allá de la clasificación, tenemos que saber que tenemos que dar un nivel más alto en Liga Endesa. No me preocupa tanto entrar como cabeza de serie en la Copa, porque confío mucho en el equipo. No es una situación de necesidad, sino de responsabilidad, debemos tener la capacidad de ser más regulares en las dos competiciones», subraya. Aunque «si ser más mucho regular en la Liga Endesa te quita la regularidad en la Euroliga, tenemos un problema también», precisa.

El mejor Baskonia posible

Cuestión de equilibrio. Por eso al año que acaba de comenzar, más que resultados, solo le pide la máxima competitividad posible en todos los escenarios, «que el Baskonia sea el mejor en todas las facetas que dependen de nosotros mismos». Lo mismo que Pablo Laso, que espera «seguir haciendo las cosas lo mejor posible para que los madridistas se sientan orgullosos de un equipo que sea competitivo todos los días».

Empezando por el partido de esta tarde en el Buesa ante un adversario que le mantiene la mirada en la Euroliga pero le ha perdido el paso en la ACB. «Les tengo mucho respeto porque han formado una plantilla con mucha calidad y con mucha rotación. Cuentan con tres buenos bases, cuatro aleros de diferentes características muy solventes y físicamente buenos y una rotación de pívots de gente muy grande. Es un equipo que tiene jugadores muy expertos y es un rival muy peligroso», concluye Laso.