El Baskonia desata la tormenta perfecta

Directo 2451847 2 Si

Si el martes ante el Real Madrid el Baskonia fue un huracán en el tercer cuarto, este jueves desató la tormenta perfecta sobre el Unics Kazan (102-70), aplastado sin miramientos por la exhibición de baloncesto que dieron los de Sito Alonso para apuntarse su undécima victoria de la Euroliga. Un juego vertiginoso que no dio ninguna opción a los de Pashutin, superados desde el principio y destrozados después. Sentenciados por el festival anotador de Beaubois, la punta del sólido iceberg que es el bloque azulgrana, donde todas las piezas suman -anotaron once jugadores-, cada uno en su rol.

Ficha técnica 102 Baskonia Larkin (7), Hanga (4), Budinger (7), Tillie (8), Voigtmann (14) -cinco inicial-, Beaubois (29), Blazic (6), Luz (3), Shengelia (8), Diop (8), Bargnani (8) y Prigioni (-).

70 Unics Kazán Colom (8), Langford (19), Panin (-), Antipov (6), Parakhouski (13) -equipo inicial-, Orlando Johnson (8), Clarke (-), Voronov (2), Banic (2), Stoll (11), Klimenko (-), y Latavious Williams (1). Parciales 25-15, 28-21, 24-14 y 25-20 Árbitros Lottermoser, Robert (Alemania), Mogulkoc, Emin (Turquía), Obrknezevic, Uros (Serbia). Sin eliminados. Incidencias Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Euroliga disputado en el Buesa Arena ante 10.645 espectadores.

Más allá del exuberante acierto mostrado ayer ante los rusos, el conjunto vitoriano brindó una lección de baloncesto coral, comprometido y solidario que, en crecimiento constante, le permite soñar con todo. Reflejado en una voracidad defensiva que le lleva a presionar el saque de fondo del rival con 32 puntos de ventaja -balón robado por Shengelia- y aderezado esta vez con el anhelado retorno de Andrea Bargnani, que, aunque un poco oxidado en ritmo, evidenció que su facilidad anotadora sigue vigente.

El recital de Beaubois

De salida, Sito Alonso volvió a apostar por un quinteto físico, con Hanga y Budinger por fuera, con el objetivo de que el húngaro redujera la amenaza ofensiva de Keith Langford, máximo anotador de la de la Euroliga. Con buen resultado, ya que el Unics sólo anotó una canasta en juego en los primeros cinco minutos (11-5), frenado por la solidez defensa vitoriana. Por dentro, Kim Tillie y Johannes Voigtmann, los primeros estiletes anotadores baskonistas, con cuatro puntos por cabeza. Aunque fue la salida de Rodrigue Beaubois la que detonó la primera explosión azulgrana. Perfecto el francés, que anotó nueve casi consecutivos para establecer una diferencia de diez al final del primer cuarto. Muy bien el Baskonia, con agresividad en su canasta y confianza en la contraria.

Y con un juego coral en el que todos los jugadores sumaban. Seguía sobresaliendo Beaubois, que se fue hasta los 17 puntos antes del descanso, catorce de ellos sin fallo en apenas seis minutos de juego particular. Pero todas las piezas encajaban hasta ofrecer un recital en el segundo cuarto. Blazic anotaba un triple pese a salir para dar continuidad a la defensa sobre Langford, un comprometido Shengelia bailaba a Banic e Ilimane Diop machaba la canasta rival en un espectacular ‘alley-hoop’ gentileza de Larkin. Así hasta los veinte puntos de renta que selló un triple del creciente Budinger. Solidaridad, colectivo y un acierto descomunal (9 de 14 en triples en la primera mitad).

Agresividad y ambición

Vendaval baskonista ante un Unics que solo encontraba respuesta en los tiros libres de Langford, que anotó nueve puntos por esa vía para moverse en sus números habituales (16 al descanso), y el exbaskonista Orlando Johnson. Mimbres insuficientes ante un anfitrión exuberante y voraz que, manejando las ventajas con Prigioni y Larkin juntos en la cancha, llegó al intermedio con el duelo bien encarrilado (53-36). Quedaba mucho por jugar y enfrente había talento. El de los dos norteamericanos o el de Quino Colom. Pero en el juego mandaba el Baskonia. Su estadio, su reglas, su baloncesto; intenso, vertiginoso y divertido.

Beaubois, además, siguió a lo suyo. Por si podía quedar alguna duda. Anotando con una facilidad poco habitual, abusón por momentos. Ocho puntos más a su exhibición particular en apenas dos minutos, para poner una nueva máxima diferencia de 21 (62-41) y recordarle al Unics que ayer no tenía mucho que hacer en el Buesa Arena. Porque el Baskonia no tenía ninguna intención de levantar el pie del acelerador. Más 25 (71-46) y presión a toda la cancha, con robo final de Shengelia, que recibió la falta de Banic, y posterior mate de Ilimane Diop para seguir incrementando la renta hasta los 27 (73-46). Ambición sin límites. La tormenta perfecta.

El retorno de Bargnani

Para el final del tercer cuarto, cerrado en esos mismos parámetros (77-50), los rusos solo jugaban por compromiso. Los vitorianos, por diversión. Y por convicción. La que exhalan los equipos seguros de sí mismos. Como el Baskonia de Sito Alonso, que, creciendo cada semana, no deja de asombrar en Europa. El último, con ventajas de hasta 35 puntos (91-56), sirvió para que el Buesa Arena se pusiera en pie para ovacionar a Beaubois, para ratificar el inagotable hambre baskonista y para que Sito Alonso repartiera minutos entre todos. Incluido Rafa Luz, que el martes no pudo jugar por gripe.

Y Andrea Bargnani, que regresó al equipo tras ocho partidos ausente por lesión. Era un contexto favorable, pero el pívot italiano demostró ganas y dejó claro que su capacidad anotadora no se ha resentido, con ocho puntos y otros tantos minutos. Otra buena noticia, la recuperación de un jugador de extremada calidad que, si se acerca a una versión aceptable de sus aptitudes, puede suponer la guinda para un bloque sólido que avanza de exhibición en exhibición.