En busca del equilibrio en la liga con la vista puesta en la Copa

La temporada 2016-17 no da tregua. Casi sin tiempo de saborear la satisfacción de haber cosechado sendas victorias autoritarias ante dos grandes rivales, Real Madrid y Unics Kazán, el Baskonia encara este mediodía un nuevo partido, esta vez frente al Montakit Fuenlabrada en la Liga Endesa (12.30 horas), la segunda cita liguera de la semana tras recibir a la escuadra madrileña el martes en el Buesa Arena.

La visita al Fernando Martín presenta para los alaveses una doble oportunidad. Por un lado, pueden alargar la buena racha y conseguir la necesaria regularidad en la ACB y, por otro, aún cuentan con opciones de estar entre los cuatro primeros de la tabla a dos jornadas de que se cierre la clasificación para la Copa del Rey.

El conjunto azulgrana ha demostrado ser un grupo sólido en los enfrentamientos ante los grandes equipos del continente. Una sensacional trayectoria que le ha alzado hasta el tercer puesto de la clasificación continental. Sin embargo, el rendimiento en la liga doméstica representa uno de los aspectos a mejorar por parte de los jugadores de Sito Alonso. Las dos últimas jornadas sirven para ilustrar ese desajuste. Después de condenarse a sí mismo conta el Gran Canaria por un primer cuarto nefasto, los vitorianos arrollaron al Real Madrid en el Buesa Arena gracias a un tercer periodo que rozó la perfección, con un juego coral encomiable. La cara y la cruz de una liga con grandes diferencias entre competidores, pero en la que también hay que dar el cien por cien. Ya lo avisó el técnico azulgrana antes de medirse a los de Pablo Laso: «Hay que dar un nivel más alto en la Liga Endesa», destacó.

Anfitrión peligroso

El viaje a Fuenlabrada será un nuevo test para poner a prueba la capacidad de los azulgranas de mantener la tensión en todos los contextos. Un examen que puede tener una interesante recompensa. A dos jornadas de que quede sellada la clasificación de cara a la Copa del Rey y con su presencia en el torneo asegurada por su condición de anfitrión, el Baskonia todavía tiene opciones de colarse entre los cuatros primeros puestos. A un triunfo del Valencia Basket y del Iberostar, los de Zurbano necesitan ganar un partido más que los taronjas y los tinerfeños o dos más que los actuales líderes, Real Madrid y FC Barcelona, para optar a ser cabeza de serie. Todo ello siempre y cuando mejore el average respecto a los cuatro equipos, ya que ahora mismo solo supera a los catalanes.

Para ello, deberá volver del Fernando Martín habiendo terminado con la racha de tres victorias consecutivas de los locales en la ACB. Siete seguidas como anfitriones entre liga doméstica y Eurocup. Sito Alonso advirtió del «nivel del Fuenlabrada en su casa» y «de la atmósfera cercana y exigente con el rival» que se vive en su cancha, dos factores que algunos de sus jugadores «no conocen». «Tienen que entender que si no estamos al cien por cien, no vamos a ganar», previno el entrenador madrileño, que no contará con Andrea Bargnani, ya que no ha sido dado de alta para esta jornada .

‘Jota’ Cuspinera tendrá a su disposición a todos sus jugadores tras la recuperación de Ian O’Leary y Francisco Cruz, a excepción del lesionado Álex Llorca. El técnico vizcaíno apuntó a «la aportación de todos» como el requisito indispensable para poder «competir de tú a tú» con los vascos. «En casa nos sentimos más fuertes, con el empuje extra que nos aporta la afición y un buen ritmo de juego», declaró Cuspinera. El balance histórico entre ambas escuadras sonríe a los vitorianos, con 26 victorias frente a 10 de los madrileños, aunque en los duelos disputados en el Fernando Martín reina el empate, con 9 para cada uno. La pasada temporada, los alaveses se impusieron en los dos duelos directos contra el Fuenlabrada.