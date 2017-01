Sito Alonso: «Hemos hecho inicios muy buenos de las dos partes»

El técnico de la escuadra azulgrana, Sito Alonso, avisó desde el principio de que sumar un triunfo en la cancha del Montakit Fuenlabrada no sería tarea sencilla, pero el Baskonia llegó a Madrid con las ideas claras. «Sabíamos de la dificultad que tenía este partido. Dos de las cosas que habíamos dicho antes de empezar las hemos cumplido muy bien. Una, los inicios del primer y tercer cuarto, que son importantes ante equipos como Fuenlabrada. Y luego, evitando los lanzamientos de tres puntos rápidos de ellos», destacó Alonso.

El contrapunto lo pusieron las pérdidas (19), un aspecto «fundamental para competir con más inteligencia. En las penetraciones no hemos sabido leer bien su defensa tan cerrada y hemos arriesgado en pases en los que no deberíamos haberlo hecho», lamentó el técnico, que aun y todo puso en valor haber logrado sumar «en una pista en la que hacía seis semanas que no ganaba nadie». Alonso destacó la labor de Chase Budinger ante los madrileños, «el mejor del partido» en opinión del preparador azulgrana, y también alabó la capacidad de Larkin de reengancharse al duelo tras un mal comienzo, así como la de Shengelia en defensa.

Para ‘Jota’ Cuspinera, sus jugadores debían prestar atención a dos aspectos «claves» para frenar a los vitorianos, «el rebote y los contraataques». «Estos últimos hemos sido capaces de, a ratos, frenarlos, pero en todo el partido hemos podido parar sus rebotes. Nos han dominado ahí», reconoció el técnico. «En los primeros cinco minutos les hemos respetado demasiado», declaró.

Queja por el arbitraje

El entrenador del conjunto madrileño señaló las dos faltas técnicas pitadas a dos de sus jugadores por protestar como «perjudiciales» para su juego, por las posesiones que otorgaron a los contrarios, aunque no criticó las decisiones. «La técnica a Marko Popovic nos mata, porque aparte de que les da un tiro, les otorga dos posesiones, la de la técnica más la de tener la posesión del tercer cuarto. Nos ha vuelto a perjudicar la técnica que tenemos con Moussa (Diagne), y otra vez se han vuelto a marchar», comentó.

Sin embargo, el presidente del Montakit Fuenlabrada, José Quintana, aseguró tras el encuentro ante los vitorianos que el club interpondrá una queja ante el Departamento Arbitral de ACB por esas dos faltas técnicas a Popovic y Diagné. Quintana consideró que su equipo fue perjudicado por un arbitraje pensado «en clave de Copa del Rey», «de por si acaso el Baskonia no se mete en el grupo de arriba».