El último entrenamiento de Prigioni

«Llegué a casa y le enseñé las zapatillas a mi esposa. Enseguida lo entendió. Se había terminado». Pablo Prigionmi ha relatado este martes cómo fueron las últimas horas como deportista profesional y que solo su mujer sabía que se iba a retirar antes de publicar la carta que apareció en Twitter a eso de las nueve de la noche del lunes.

«Durante la sesión en el Buesa ya sabía que era el último entrenamiento. Cuando terminé cogi mis cosas, todas, y no dije nada a nadie. Mis compañeros quizá no se dieron cuenta de que había vaciado la taquilla....». Como buen argentino, la crónica de esos minutos finales se han convertido en un cuento semifantástico en boca del base. «Yo sabía que era mi último entrernamiento. No había marcha atrás».

«Cuando llegue a casa le enseñer las zapatillas a mi señora. Y lo entendió. Se había acabado. Le conté mi desión que era irrevocable. Y la verdad es que me quité un peso de encima, porque los últimos días han sido muy duros mentalmente».

«Lo hice así, sin decirle nada a nadie porque era la forma de que no hubiera marcha atrás. Me puedo ir en paz. Me he vaciado y no hay nada que me pueda reprochar. Colgar la nota en Twitter era la forma de precipitarlo todo. Me voy tranquilo». Grande hasta el final.