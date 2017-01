«La rivalidad existe y hace el partido más tenso», admite Sito

Sito Alonso mira al derbi de mañana ante el Bilbao Basket, pero sin perder de vista la derrota del jueves en Estambul. «Tenemos que ajustar los detalles del partido del Darussafaka para no volver a cometer los errores que cometimos allí», apunta el entrenador baskonista, que pide a sus jugadores «una defensa más agresiva e intensa, de colaboración conjunta, y no estar tan pendientes de intercambiar canastas». Mira también de reojo a la Copa del Rey, aunque «no dependemos de nosotros» para ser cabeza de serie, por lo que prefiere centrarse en «hacer un buen partido de baloncesto».

No es un día como otro, en cualquier caso, para el técnico maño, que dirigió las dos temporadas anteriores al conjunto vizcaíno. «Cuando has estado en un sitio siempre es una situación especial, conoces más al rival, a los jugadores que han estado contigo», reconoce, «pero una vez que entras a la pista, las cosas son normales». O casi, porque un derbi no es un encuentro más. «El ambiente que se genera es diferente al de un partido normal, porque es un derbi y eso es inevitable. La rivalidad existe y está ahí, hace que el partido sea más tenso y más duro», reflexiona el técnico azulgrana.

También lo ve de manera similar su sucesor en el banquillo negro, Carles Durán. «Nos van a querer destrozar. Su ambición es ganarnos y ganarnos bien. Tenemos que ganar en dureza física y mental porque sino en Vitoria es muy difícil jugar. Lo más importante es ser nosotros», apunta el entrenador del Bilbao, que sigue sin poder contar con los lesionados Danilo Nikolic y Borja Mendia, lo que le deja a Axel Hervelle como único ‘cuatro’ natural disponible, con Álex Mumbrú e Ivan Buva como posibles alternativas.

Solo dos citas europeas

En el Baskonia se suma Andrea Bargnani, dado de alta en la ACB después de cuatro partidos sin jugar. Su última aparición doméstica fue el 4 de diciembre en la pista del Betis Energía Plus (60-94), donde aportó 9 puntos, sin rebotes, en once minutos de juego. El pívot transalpino ha disputado desde entonces dos encuentros de Euroliga: frente al Unics, en un escenario colectivo favorable, anotó 8 puntos en otros tantos minutos y el jueves dejó su casillero en blanco en los tres que jugó en la pista del Darussafaka, donde evidenció que todavía le falta mucho ritmo de competición.