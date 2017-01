Laprovitolla: «Vas a la selección y todos te hablan del Baskonia»

Mientras Vitoria espera la llegada de Nicolás Laprovittola, el base ha realizado sus primeras declaraciones al portal argentino Basquet Plus. En una extensa entrevista, el que será sustituto de Prigioni en Vitoria habla de cómo los compañeros de selección que han vestido la camiseta azulgrana le hablaban del equipo, que Nicola le mandó un mensaje o que, en este momento, el Baskonia es «el lugar en el que mejor voy a estar». En verano, el ex de Estudiantes estuvo entre Barcelona y los Spurs; ahora, una vez cortado por los de San Antonio, Vitoria será su casa. Un destino que no se ha pensado dos veces. Aunque hubiera un nuevo interés por contratarle en Barcelona.

Entre lo más jugoso que cuenta el deportista está el reconocimiento de que tenía «tenía buenas opcines para volver a jugar» y que la de Baskonia «apareció con la salida de Pablo, así que no sé si me ayudó, pero me abrió un lugar. Cuando apareció la oferta no lo dudamos y creo que es el lugar en el que mejor voy a estar».

-El otro día Pablo decía que cuando fue a España, su sueño era Baskonia, porque estaban Chapu, Luis, creo que Sconochini. ¿Podés decir lo mismo?, ¿es el lugar ideal para un argentino?

Hoy para mi es el lugar ideal. Yo tuve la chance de ir al Barcelona, cuando estaba entre ellos y San Antonio, por eso creo que es diferente a la situación de Pablo. Baskonia es un lugar que siempre miré desde chico. Uno veía jugar a Pablo, a Chapu, a Luis, Marcelo Nicola que me mandó un mensaje... uno va a la selección y le hablan del Baskonia. Todo el mundo que sigue el básquet sabe lo que significa el Baskonia. Es un gran club para ir.

Ahora te vas al Baskonia, un equipo que juega Copa del Rey, Euroliga, ACB... más allá de alguna situación jodida, tenés tu angel guardián también.

. Bueno, esta vez puede ser Pablo Prigioni el angel guardián. La opción del Bayern era muy buena también, la consideraba mucho. El Maccabi me tentaba que era Euroliga, yo tenía mi cabeza en jugarla. En ningún momento me apuré. Capaz algún que otro día de decir quiero empezar a jugar, pero siempre estuve sereno. Por suerte llegó una opción como la que yo quería. El tema de haber conseguido el pasaporte también quizá ayudó un poquito, si bien eso en Alemania y en Israel no tiene nada que ver. Si no lo tenía no iba a tener lugar en Baskonia. Es todo bastante turbulento, pero está saliendo todo muy bien. Tengo que estar tranquilo y hacer mi trabajo. Volver a sentirme como en San Antonio.

Mini análisis del Baskonia, que no lo debés haber visto tanto... ¿hablaste con Sito?

Hablé con Sito y con Pablo antes de decidirme. Larkin está muy bien, jugando en un gran nivel. Pero capaz Beaubois es más un escolta que un base. Entonces ahí entraría más yo. En cuanto llegue y tenga una charla más personal con Sito, me va a ayudar a aclarar un poquito todo. Pero Sito me conoce, tuve la opción del Bilbao antes de ir a Lituania, cuando él era el entrenador. Sabe cómo juego, lo que puedo darle al equipo, mis virtudes, mis defectos. Sé que el equipo tiene mucha dinámica, que juega muy intenso, que hay muchas rotaciones, que Sito es un buen entreandor. No veo la hora de ponerme en sus manos para trabajar y adaptarme rápido.