Un peso pluma aplastado

Directo 2466818 2 Si

El Baskonia sigue tiritando cada vez que siente lejano el calor del Buesa Arena. La semana pasada se hundió a niveles bajo cero bajo la tormenta triple del Darussafaka Dogus y este viernes fue un peso pluma vapuleado sin compasión por el Olympiacos, seguro e implacable en su feudo. Fue el de casi siempre el conjunto greigo. Con un Vassilis Spanoulis genial, pero con mucho más; una idea clara del juego a desplegar, un espíritu de apisonadora meticulosa en su labor de destrucción y una sensación de equipo capaz de hablar en plural. El Olympiacos, en su clasicismo de los últimos años; con algunas claras nuevas pero con esa dureza que parece ganar cuajo con el tiempo. Enfrente, el Baskonia en una de sus versiones más blandas de toda la temporada. Cierto que terminó por ser baja Tornike Shengelia por una contusión en la tibia. Faltó la fiereza del georgiano, pero no baja no cuela como excusa. El conjunto azulgrana fue borrado del parqué de una cancha en la que no gana desde 2007 y en la que, no hace tanto, otro correctivo en contra supuso la apertura de una expediente sancionador.

ficha técnica 92 Olympiacos Spanoulis (12), Mantzaris (10), Papanikolaou (12), Birch (9), Printezis (12) -cinco inicial-, Milutinov (3), Green (11), Young (7), Papapetrou (4), Agravanis (2), Waters (2) y Lojeski (8).

62 Baskonia Larkin (12), Budinger (8), Hanga (11), Tillie (7), Voigtmann (3) -cinco inicial-, Luz (5), Beaubois (9), Sedekerskis (3), Blazic (2), Diop (-) y Bargnani (2). Parciales 14-17, 26-11, 26-15 y 16-19 Árbitros Pukl, Sasa (Eslovenia), Ryzhyk, Borys (Ucrania), Shemmesh, Seffi (Israel). Eliminaron al visitante Diop (min. 38). Incidencias Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Euroliga disputado en el Pabellón de la Paz y la Amistad ante 9.000 espectadores.

El Pireo sigue siendo territorio maldito para los vitorianos. Poco importa en qué estado de forma hayan llegado las diferentes versiones del Baskonia que se han presentado en los últimos años a orillas del Egeo.

Sensación conocida

La sensación, con diferentes matices, siempre es similar. El Olympiacos niega el oxígeno y el espacio, se nutre de la magia de Spanoulis como generador de alegría ofensiva para los compañeros y convierte a los azulgranas en un equipo disminuido y derrotado. La historia se repitió este viernes noche como un destino fatal. Un Olympiacos gigante jugó con un Baskonia ligero de todo; escaso de espíritu, sin asomo de resistencia defensiva y con un bloqueo de ideas en ataque descomunal. Porque el trabajo atrás siempre será un refugio en este juego, pero el Baskonia también es capaz de desplegar una querencia ofensiva perniciosa que le convierte en una amalgama de solistas incapaz de encontrar recursos para asemejarse a una orquesta. Y tampoco es la mejor recomendación creer que es mejor ahorrar en esfuerzo defensivo para abrazarse al valor voluble del acierto.

Falló este viernes la batuta de Shane Larkin, se perdió de largo la pelea interior y el Baskonia quedó encajonado en media cancha. Estático, gastando el bote y los segundos mientras uno intenta mandar y el resto esperar no se sabe exactamente a qué. Sin dinamismo ni energía, como una foto fija ante un rival imposible de atrapar.

Al otro lado de la cancha, en la trinchera defensiva donde se modelan las victorias en canchas como la del Pireo, no hubo señal alguna de conjura colectiva. Apenas cinco minutos de tanteo iniciales para después verse sometidos a una tortura sin posibilidad de cambiar una dinámica de extrema debilidad para los azulgranas. Por segunda jornada continental consecutiva, el Baskonia fue un viajero con un talante más turístico que conquistador.