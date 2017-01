Sito Alonso: «Necesitamos recuperar el estilo de juego»

El entrenador del Baskonia, Sito Alonso, ha señalado este jueves que «antes» eran «muy buenos» y «ahora» están siendo «malos» porque han perdido «la perspectiva de las cosas para ser un equipo competitivo». En la rueda de prensa previa al encuentro que disputa su equipo este viernes ante el Barcelona ha indicado que necesitan «recuperar el estilo de juego», aunque ha comentado que la necesidad es diferente a la del conjunto culé.

Alonso ha reconocido que «el equipo ha dejado de hacer cosas» y que juega «más parado» y ha dicho que tiene que «aprender a jugar» sin divertirse. «La clave es saber cómo jugar si te defienden bien o no estás acertado», ha añadido.

«Es importante no perder la perspectiva de quiénes somos y en cuánto tiempo nos ha ocurrido esto y las rachas son de una semana, no de un mes», ha explicado el técnico, quien ha comentado que «hace diez días» jugaban «partidos fantásticos», pero que «en tres partidos» han cambiado «la dinámica» y la tienen que recuperar.

«No me gusta que mi equipo no parezca serio, lo odio, me saca de quicio», ha indicado tajante Alonso, quien ha explicado que nadie es "más exigente" que él con su equipo.

El rival culé

El preparador azulgrana ha afirmado que «el Barcelona es diferente con Faverani y sin Dorsey» porque el primero «ofrece alternativas» como el tiro exterior y el pase.

Además, ha opinado que debido a las bajas de su rival, espera «que Koponen o Rice estén más minutos en pista y ofrecerán más versatilidad porque son capaces de jugar el 'pick and roll'».