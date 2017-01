«Sin defensas ni ataques intensos no habríamos tenido opciones»

El Baskonia llegaba a la vigésima jornada de la Euroliga con una doble tarea. Los azulgranas necesitaban una victoria para no perder terreno hacia la zona alta de la tabla y poner fin al bache de tres partidos consecutivos perdidos. Pero, por encima de eso, lo que más preocupaba a Sito Alonso era dar un giro a la actitud sobre la cancha y recuperar el carácter que acompañó a la plantilla durante la primera ronda de la competición y que brilló por su ausencia en las últimas derrotas.

Dos objetivos cumplidos, con lo que las sensaciones comienzan a mejorar y ante lo que el técnico de la escuadra vitoriana reconoció estar «contento», pero sin perder de vista la cita de mañana. «Solo demandábamos al equipo tener una intensidad mucho mayor, tanto en ataque como en defensa, pero sobre todo en la segunda», declaró el entrenador. Especialmente, tras venir de dos encuentros en los cuales, los alaveses no mostraron «el nivel defensivo necesario para competir en esta Euroliga». «La victoria no es tan importante como jugar bien y defender», remarcó Alonso. «Si no hubiésemos defendido ni jugado con intensidad las situaciones de ataque, no habríamos tenido opciones», aseguró.

Una intensidad «muy importante», que sus jugadores mantuvieron durante todo el encuentro, a excepción de la segunda mitad del primer periodo, cuando los azulgranas se «relajaron», mandando «al rival demasiadas veces a los tiros libres».

Con el carácter de vuelta, la siguiente prueba pasa por mantenerlo. Y esta vez, ante el mismo rival, ya que catalanes y vitorianos vuelven a verse las caras mañanas, esta vez en la competición doméstica. «Tenemos que ir muy preparados, será una gran batalla porque conocemos el carácter del Barça y sabemos lo difícil que nos lo va a poner», adelantó el preparador. La clave, «poner el mismo carácter» que en el Palau.

Alta de Laprovittola

De cara al duelo de la ACB, sorprendió la baja de Budinger y el alta de Laprovittola. Alonso comentó que se trata de «una decisión técnica» dado que «cualquiera puede entrar o salir en función de lo que necesitemos». Y alabó la «energía» de Jaka Blazic, «difícil de encontrar» en el resto de compañeros, sin que los periodistas mencionasen al esloveno.