«Al final ha sido un aspecto más mental», dice Sito

Un encuentro de altibajos, de ráfagas. Con algunos momentos buenos, pero pesaron más los malos ante un Barcelona que fue más constante durante los cuarenta minutos. «Hemos empezado bien el partido, hemos planteado una situación de un quinteto alto para tener un poderío físico importante. Nos ha costado un poco en ataque y luego hemos alcanzado nuestro nivel a raíz de subir el tono de nuestra defensa, aunque hemos concedido canastas fáciles al defender mal el ‘pick&roll’. En el primer tiempo ha sido clave el tiempo que hemos estado sin anotar, que nos ha hecho defender peor, lo cual es un error importante», explicó Sito Alonso.

«En el segundo tiempo hemos empezado muy bien, con Ilimane (Diop) y Johannes (Voigtmann) a un nivel alto de intensidad defensiva, pero luego hemos vuelto a permitir alguna canasta fácil y eso nos ha llevado a precipitarnos en ataque y elegir malas situaciones. Hemos luchado hasta el final y hemos mantenido la intensidad, pero sin éxito en el marcador», precisó el técnico azulgrana, consciente de que el equipo debe «mejorar en estas cosas».

Sobre su mesa, varias cuestiones en torno al partido y al ‘roster’ que presentó el conjunto baskonista, que dio de baja a Chase Budinger para dar entrada a Laprovittola. «Es una situación que se da en el descanso del partido del viernes porque hay que decidir antes de las ocho de la tarde. Nico (Laprovittola) tenía que entrar porque Rafa Luz no está en un buen momento, no solo de juego sino a nivel personal. Quería mantener la intensidad defensiva que da Jaka (Blazic) y el juego interior ni me planteaba tocarlo con la baja de ‘Toko’ (Shengelia)», reflexionó al respecto Sito, que, sin el alero norteamericano, dio muchos minutos a Sedekerskis.

Sedekerskis por Budinger

«Quitamos a Chase porque en los primeros veinte minutos del partido no estaba dando un buen rendimiento. Tadas (Sedekerskis) ha hecho iguales o mejores números que él en los dos últimos meses. Estoy encantado, ha hecho un partido muy bueno. No puedes estar formando jugadores jóvenes para que jueguen solo los minutos que no juegan los demás, necesitan minutos de verdad para que sean aprovechables para el club, yo no soy partidario de sacar jóvenes por sacar», añadió.

Otro capítulo relevante concernía a la respuesta del equipo al final de una semana con tres partidos tan exigentes. «Son situaciones difíciles para todos. Hemos sufrido, quizás si en el tercer cuarto hubiéramos podido aguantar más la rotación... Porque el nivel de intensidad era bueno y luego ha bajado. Nuestra mentalidad de emergencia quizás era menor que la del Barcelona y eso es un error, tiene que ser siempre máxima. Tenemos unos baremos físicos y hay momentos en los que está mejor y otros peor. Ahora estamos en uno medio y quizás el otro día gastamos mucha energía, pero creo que al final ha sido más mental que físico», concluyó.