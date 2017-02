Rudy y Felipe Reyes, bajas madridistas para el partido de Euroliga en el Buesa

Rudy Fernández y Felipe Reyes causan baja en la plantilla del Real Madrid. Su ingreso en la enfermería 'blanca' significa que no se desplazarán a Vitoria con el resto de la expedición madridista para disputar este viernes el partido de Euroliga que les enfrentará al Baskonia en el Buesa Arena. Así lo ha confirmado este jueves el entrenador madridista. «Felipe tiene unas molestias en el gemelo desde el inicio de semana y no podemos forzar la situación y Rudy, en el último entrenamiento, ha tenido unas molestias en los isquiotibiales. El resto está bien», ha señalado Pablo Laso, quien, pese al contratiempo, no ha querido lamentarse por ambas ausencias. «Son dos jugadores importantes, pero el resto también. Saldrán otros y estoy seguro de que lo harán bien», ha apostillado.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el técnico vitoriano ha reconocido «lo difícil» que resulta jugar ante el Baskonia. «Tienen un equipo completísimo con cinco, seis o siete jugadores que han estado en la NBA. Es un equipo con un banquillo largo y muy competitivo. Si queremos ganar allí, tenemos que cambiar mucho con respecto al partido que jugamos hace un mes en Liga, aunque son partidos distintos», ha subrayado.

A la hora de analizar la plantilla baskonista, Laso ha destacado que los jugadores azulgranas «son bastante completos, con un juego interior versátil que puede tirar de fuera y correr el campo, con Voigtmann, Bargnani, Tillie y la intimidación de Diop; y luego en el exterior tienen muchos jugadores de uno contra uno como Beaubois, Larkin, Hanga y Blazic», ha detallado.

De igual modo, el entrenador del Real Madrid ha destacado que «todos generan juego y la llegada de Laprovittola les da una nueva dimensión en el juego, al ser un buen tirador que sabe jugar el bloqueo y continuación -ha agregado-. Es un equipo muy completo en todas las líneas y en el que ocuparse de una sola cosa sería absurdo. Tienen muchas armas y nos va a obligar a hacer muchas cosas si queremos ganar».

«No veo ningún bache»

Por otro lado, Laso ha desechado la idea de que el Baskonia pueda estar inmerso en una pequeña crisis al haber caído derrotado ante el Barça el pasado domingo en la competición doméstica. «No veo ningún bache. Perder ante el Barcelona entra en cualquier pronóstico y la derrota ante el Estrella Roja, también. Los serbios llevan cinco o seis victorias seguidas y será por algo. Les veo bien y les tengo mucho respeto, es una de las plantillas grandes de Europa», ha concluido.