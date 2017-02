Pleno azulgrana en los cruces previos

«Jugamos terrible hace un mes en Vitoria. Debemos olvidarlo porque el Baskonia se crece aún más en casa». Gustavo Ayón rememoró ayer la última visita del Real Madrid al Buesa Arena como una pesadilla que conviene archivar. Fue el pasado 3 de enero, recién estrenado el nuevo año y con la Liga ACB como telón de fondo. El Baskonia se impuso con un 77-62 que pudo ser más contundente si no hubiera mediado cierta relajación final. Entonces, los hombres de Sito Alonso dieron un golpe soberbio de autoridad, centrado en un tercer cuarto saldado con un desbordante parcial de 33-15 que hizo saltar por los aires el encuentro.

El Madrid quedó silenciado en el Buesa y encajó la segunda derrota de la temporada ante los azulgranas. Casi dos meses antes, los vitorianos sumaban la primera victoria a domicilio en la presente Euroliga (87-91) en un duelo que se asemejó a una montaña rusa. El rotundo primer cuarto azulgrana (19-32) dio paso a la recuperación de un Real Madrid que logró tomar el mando ya avanzado el último capítulo. Con pie y medio en el precipicio, el Baskonia protagonizó una soberbia resurrección en los minutos finales liderado por un Jaka Blazic desatado en el triple y en su habitual derroche de energía para firmar la que fue la primera victoria de prestigio en la presente campaña.

Los precedentes son de color azulgrana en los dos duelos disputados entre ambos equipos en el presente ejercicio. Además, el equipo de Pablo Laso suma cinco derrotas en sus últimas visitas al Buesa Arena, donde no supera al Baskonia desde el 15 de febrero de 2014, hace tres años.

Esta noche llega el tercer asalto entre los dos en la actual campaña con una circunstancia inédita, la presencia de Andrea Bargnani, quien no estuvo disponible en los dos anteriores frente a los blancos. Por mucho que falte Felipe Reyes, el Real Madrid sigue mostrando uno de los juegos interiores más potentes de Europa. No en balde, Sito Alonso prevía ayer que «el juego de pívots puede determinar mucho el resultado del encuentro», aunque también relativizaba las opciones de que el italiano genere un impacto profundo en el juego dado su rendimiento presente. «Debemos aprovechar a Andrea como secundario hasta que pueda ser primario. No debe obsesionarse ni él ni nadie, aunque hay cosas que están en su mano», destacó Alonso.

Individual y colectivo

La pelea interior puede ser clave, pero la capacidad de fuego en el perímetro del Real Madrid está fuera de toda duda, con un Sergio Llull determinante y la eclosión de Luka Doncic, que promedia 11,8 puntos, 5,8 rebotes, 4,6 asistencias y 22 de valoración en los últimos cinco duelos continentales. Hay nombres propios, pero también solidez colectiva. El plantel madridista no solo es el líder de la clasificación de la Euroliga, sino que también encabeza el ránking de valoración en el torneo (101).