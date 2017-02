«Hemos permitido tiros fáciles y dejado que ellos jugaran cómodos»

Sito Alonso vio luces y sombras en el partido de ayer en Tel Aviv. No le gustó la puesta en escena ni la defensa durante muchos minutos, pero se marchó «satisfecho» con el espíritu mostrado por sus jugadores en los minutos finales, que casi les llevan a una remontada épica. «En el último cuarto pensábamos que podíamos meter presión al Maccabi, que ya ha perdido otras veces pese a tener ventajas amplias. Hemos puesto los mejores defensores, con cuatro ‘pequeños’. Tener la última pelota para ganar no ha sido sencillo, el equipo ha creído que podía hacerlo y eso me deja satisfecho», apuntó el entrenador baskonista, que restó importancia al hecho de ‘comerse’ la última posesión sin tirar.

«La jugada es para Shane (Larkin), que es el que estaba más en racha. No sé si resbala o qué pasa cuando penetra y no hemos tirado», apuntó Sito, que se quejó de una falta «muy clara» de Smith sobre Hanga al inicio de esa última jugada, en la canasta baskonista. Hablando del base norteamericano, el entrenador azulgrana lamentó esas dos faltas rápidas que le condujeron al banquillo en el primer cuarto y elogió «el espíritu por volver a la cancha y las ganas de volver al equipo» pese a los problemas en el tobillo sufridos en el tercero, aunque insistió en pedirle más en defensa.

Fue un mal colectivo ayer en Tel Aviv. «Hemos permitido muchos tiros fáciles, sobre todo de Goudelock, muchas entradas sencillas de sus bases. Y hemos dejado que el Maccabi jugara cómodo. Hemos estado peor que otros días en la defensa del perímetro y eso ha hecho que ellos dominaran», reflexionó el técnico baskonista, que apreció «errores del pasado» en los ajustes defensivos que su equipo no acometió con claridad. «La salida del descanso ha sido clave, hemos entrado mal y han cogido mucha ventaja, lo que ha motivado que nuestra mentalidad haya caído mientras su confianza crecía», precisó. Sobre la poca presencia de Jaka Blazic, simplemente apuntó que el esloveno «no está en su mejor momento».

Ainars Bagatskis

El entrenador del Maccabi, Ainars Bagatskis, se felicitó por la respuesta de sus jugadores después del mal partido doméstico ante el Hapoel. «Estoy contento con el inicio del partido, hemos empezado con bastante energía. En general estoy contento con el trabajo del equipo en los tres primeros cuartos. Al final hemos dejado correr al Baskonia, que es el mejor equipo en transición de Europa, y se han acercado. Hemos seguido encontrando tiros buenos, pero no hemos tenido el acierto que habíamos tenido antes. Y contra estos equipos si te despistas un momento lo pagas con muchos puntos encajados», explicó el técnico local, que destacó, sobre todo, la regularidad mostrada por los suyos, su principal problema hasta la fecha.