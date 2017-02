«Larkin está fuera de lo normal»

A Sito Alonso le preocupaban los condicionantes invisibles que rodeaban al partido. Todos sabían de la dificultad de imponerse al Tenerife, por mucho que el encuentro se disputara en el Buesa Arena. Conocían el nivel que ha exhibido en lo que va de temporada el equipo de Txus Vidorreta, que se presentaba sin la abrumadora presión de sentirse favorito en una competición tan atractiva. Pero había algunos ingredientes que se encontraban ocultos en el vestuario del Baskonia. «Voigtmann estaba nervioso porque tiene un rol muy importante y se enfrentaba a una gran competición como esta, era el debut de Nico Laprovittola en este torneo...», enumeró Sito Alonso. Pero el conjunto azulgrana se sobrepuso a todo ello gracias a un inmenso Shane Larkin.

«Hemos superado la gran adversidad que genera abrir la Copa, ser el anfitrión y jugar ante un buen equipo», resaltó el técnico local, que confía en que los jugadores que mostraron menor consistencia en la jornada inaugural recuperen este sábado su mejor tono. «Van a jugar mucho mejor, sobre todo Nico. Ya lo veréis», aseguró Sito Alonso. La oportunidad de que esos jugadores se reivindiquen se debe en gran medida al genial base norteamericano, de nuevo líder incuestionable del equipo azulgrana.

«Larkin es un jugador fuera de lo normal. Anota, pasa, defiende, apoya... Es una de las personas más importantes de este equipo, y no hablo solo de jugadores», ensalzó el entrenador del Baskonia, quien confía en que Larkin no sufra tanto desgaste en el choque de semifinal. «Larkin no se mueve por su estado físico, sino por el mental. No estaba en condiciones de jugar el partido que ha hecho hoy, pero él lo consigue», explicó.

El técnico, no obstante, censuró la falta antideportiva de Ilimane Diop al inicio de la segunda mitad, que permitió al Tenerife regresar al partido cuando atravesaba su momento más crítico. «Diop no puede volver a cometer ese error, y seguro que no lo vuelve a hacer», aseguró Sito Alonso con su habitual optimismo, ya que no entiende el baloncesto desde otra perspectiva. «No puedo con la gente negativa, me saca de quicio», concluyó el preparador baskonista.

Pero no todo el análisis de Sito Alonso se redujo a los aspectos más tácticos y relacionados con el juego de forma directa. El técnico reconoció el enorme impacto que tuvo la afición sobre el parqué a pesar de tratarse de una cancha en teoría neutral. «Parecía que estábamos en casa. Es cierto que lo estábamos, pero las condiciones no eran las mismas. Y aun y todo, ha sido increíble lo que hemos oído y sentido», destacó.

Txus Vidorreta, por su lado, abandonó la cancha vitoriana con un extraño regusto dulce. A la decepción por la derrota y la eliminación se enfrentaba el gran trabajo que desplegó su equipo sobre el parqué, donde se midió sin complejos al anfitrión. «El balance es positivo. Hemos hecho 74 tiros, lo que demuestra que hemos venido a por todas. Este es el equipo que quiero», reconoció el entrenador del equipo tinerfeño, quien elogió a Larkin sin olvidar el notable rendimiento de sus escuderos. «Hanga es un seguro, Tillie ha desatascado el juego con canastas importantes, sobre todo desde la línea de tres, al igual que Budinger», admitió Vidorreta.